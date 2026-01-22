男開車左轉「切西瓜」 6旬婦遭撞輾車底...靠拖吊車救命

警消通知拖吊車到場將車抬起協助婦人脫困。翻攝畫面

新北市蘆洲區今（22日）清晨發生行人遭撞意外，60歲李姓婦人步行在馬路時，遇到駕車準備左轉的48歲陳姓男子，結果陳男貪圖方便「切西瓜」，轉彎時沒看見李婦，直接將人撞倒後又輾了上去，李婦被受困在車底，後經消防隊員協助脫困後，送往醫院治療，詳細肇事原因仍待調查釐清，但陳男「切西瓜」違規屬實，警方依法開出600至1800元罰單。

今天上午7時左右，李婦走在蘆洲民族路上，經過一處巷口要過馬路時，陳男駕駛自小客車從向內駛出要左轉，但他貪圖方便，車輛還沒到路口中心點就搶先「切西瓜」轉彎，結果沒注意到婦人，直接把人撞倒後輾了上去，李婦被卡在車底受困。民眾看到後忍不住痛罵駕駛「眼睛用不到就捐出來啦！」

廣告 廣告

警消獲報後，通知拖吊車到場將車輛抬起，由消防及救護人員將李婦脫困包紮，並送往醫院急救，經檢查發現，李婦骨盆受傷，有內出血的情況。

警方到場拍照、測繪，續釐清詳細肇事原因，但陳男行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎，以違反《道路交通管理處罰條例》，警方依法開單舉發，可處600至1800元罰鍰。



回到原文

更多鏡報報導

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

月薪3.6萬！傳產男嘆「年終17萬」仍像人生失敗組 存款曝光網全看傻