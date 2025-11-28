男開車沒打方向燈又左右飄移 警攔查揪毒駕

新北市永和區一名男子，毒駕遭逮。（圖／東森新聞）





新北市永和區一名男子，日前開車行經秀朗路二段轉彎時，沒有打方向燈引起員警懷疑，他精神恍惚被耀求做唾液毒品快篩檢測，最後呈現陽性反應，等於毒駕，最後不只車被扣，還得吊扣駕照。

男子經過路口，沒有打方向燈，引起員警懷疑。嫌犯vs．員警：「（下車下車，來人先下車，你為什麼去淡水，你被抓嗎）。」

他精神恍惚，自爆上禮拜才被抓。嫌犯vs．員警：「（被抓什麼），他就抓驗尿，（抓驗尿？）（查到你沒驗嗎，什麼時候的事，上上禮拜）。」

警方立刻拿出唾液毒品快篩試劑，呈現陽性反應，還在他車上搜出3顆喪屍煙彈，還有吸食主機4台，60歲蔡姓男子，開車從永和到淡水，要去找女友，卻在路途中左右飄移，被警方抓到，同時毒駕還得扣車吊扣駕照。

