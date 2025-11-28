男開車沒打方向燈又左右飄移 警攔查揪毒駕
新北市永和區一名男子，日前開車行經秀朗路二段轉彎時，沒有打方向燈引起員警懷疑，他精神恍惚被耀求做唾液毒品快篩檢測，最後呈現陽性反應，等於毒駕，最後不只車被扣，還得吊扣駕照。
男子經過路口，沒有打方向燈，引起員警懷疑。嫌犯vs．員警：「（下車下車，來人先下車，你為什麼去淡水，你被抓嗎）。」
他精神恍惚，自爆上禮拜才被抓。嫌犯vs．員警：「（被抓什麼），他就抓驗尿，（抓驗尿？）（查到你沒驗嗎，什麼時候的事，上上禮拜）。」
警方立刻拿出唾液毒品快篩試劑，呈現陽性反應，還在他車上搜出3顆喪屍煙彈，還有吸食主機4台，60歲蔡姓男子，開車從永和到淡水，要去找女友，卻在路途中左右飄移，被警方抓到，同時毒駕還得扣車吊扣駕照。
東森新聞關心您
吸食毒品，有害身心健康。
更多東森新聞報導
傳染病不通報、孩子險滅頂沒告訴家長 國小師離譜行徑曝
踢桌痛罵、禁吃午餐！新北國小老師遭控霸凌學生
好市多黑五染黃！情色網紅喊：把自己賣掉 警方出手了
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 22 小時前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑26日下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 1 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 22 小時前
香港世紀大火「7棟樓陷火海」 出事前後對比圖曝光
香港世紀大火「7棟樓陷火海」 出事前後對比圖曝光EBC東森新聞 ・ 10 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
《社會》竊密案 扣押羅唯仁房產股票數十億
【時報-台北電】台積電前資深副總經理羅唯仁疑涉竊取2奈米製程機密「帶槍投靠」競爭對手英特爾，雖英特爾聲明否認指控，但台灣高檢署智財分署檢察官經初步查證，認為羅唯仁竊走2奈米機密，涉犯《國家安全法》，將他列為被告偵辦，基於保全證據及日後追徵犯罪所得，26日指揮調查局新竹市調查站搜索羅男新竹縣、台北市住處，查扣電腦及隨身碟，並聲請扣押羅唯仁名下數十億元台積電股票及2處房產獲准。 據悉，由於羅已在10月初出境，因此檢方另對他實施「境管通報」，若接獲羅唯仁返台訊息，將持拘票赴機場拘提他到案。 台積電迄今未提刑事告訴，但《國安法》將半導體技術列為「國家核心關鍵技術」，嚴禁竊取或意圖在國外使用，違者將面臨嚴厲的刑罰。智財分署認為羅涉犯《國安法》，為非告訴乃論之罪，依法主動偵查。檢方因對羅實施搜索、扣押等強制處分，全案改分「偵字案」偵辦。 高檢署說，羅唯仁疑違反《國安法》、《營業祕密法》，智財分署11月18日剪報分「他字案」偵辦，經初步釐清案情，向智慧財產及商業法院聲請搜索票，26日下午指揮新竹市調查站搜索羅位於北市、竹縣2處住處，查扣電腦、隨身碟，將進行鑑識還原，釐清羅竊密過程及方式。檢察官26日時報資訊 ・ 1 小時前
鼻酸！香港大火逾百人失聯 母親捧學士服畢照淚尋失聯學霸女兒
香港新界大埔宏福苑26日爆發五級大火，火勢一度失控並沿棚架迅速蔓延，截至28日清晨6時，這場香港近年最嚴重的住宅火災已奪走 94條人命，另有 76名傷者由消防處送醫，其中包括11名消防員。但更令人揪心的是，官方估計仍有 逾200名住戶下落不明，其中一名媽媽拿著女兒的學士畢業照在現場焦急尋人，希望早日找到女兒的下落！三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前
知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭"砸雞蛋.撒冥紙"討債
社會中心／洪巧璇、郭文海、黃康華 台北報導知名連鎖飯店遭人砸雞蛋.撒冥紙！警方接獲業者報案，指稱從8月開始，每個禮拜都有惡煞到飯店鬧事，甚至還拿大聲公大吼＂欠債還錢＂導致來住宿的旅客都非常害怕，飯店生意也受到影響。警方調查後發現，原來是飯店前負責人欠了8百萬裝潢款沒還，才被黑衣人討債。馬路上一名身穿黑衣的男子，大搖大擺走到路中央，從提袋內拿出雞蛋朝前方亂丟一通，隨後揚長而去，過沒多久，惡煞又在同一個地點鬧事，只不過這回不丟雞蛋，改成撒冥紙。騎樓地面上，被灑滿冥紙，地點就在台北市大同區的一間知名連鎖飯店，每個禮拜都有黑衣人來鬧事，讓來住宿的旅客都相當害怕，飯店生意也一落千丈。民視記者洪巧璇：「惡煞討債的地點周邊有非常多的旅宿業，但卻唯獨針對這間飯店來撒冥紙、丟雞蛋，甚至多次前來滋擾鬧事，就連附近的居民也有耳聞。」附近民眾：「設計公司說你們那個老闆欠他8百萬，在門口那邊大聲公一直在那邊喊，地上有看到蛋的那個痕跡蛋液啊。」知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）警方接獲業者報案，從8月開始，每周都會有2到5個人，拿大聲公跑到飯店外大喊欠債還錢、張貼恐嚇字條，甚至丟雞蛋、撒冥紙。深入追查才發現，原來飯店先前全面裝潢整修，積欠設計公司800多萬元的款項，飯店負責人表明會還錢，結果不但沒還，反而把飯店轉手給前妻經營，雙方因此結下樑子。知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）大同分局偵查隊長袁雲澂：「將潘男等5嫌全數拘提到案，訊後依違反刑法恐嚇恐嚇取財，及組織犯罪等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。」鬧事的5名惡煞落網後，對於受誰指使犯案都交代不清，幕後主使者沒抓到，反倒可能助長暴力討債集團的囂張氣焰。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債 更多民視新聞報導我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光最新／北市公車重大車禍 男捲車底當場斷氣搶救中為了2萬元！萬華分租客狂砍二房東297刀 國民法官判決出爐民視影音 ・ 1 天前
台消防員看港惡火也絕望 嘆入火場「存活率低」
香港惡火帶走數十條生命，而這場夢魘卻驚人的與17年時的倫敦大火有許多相似之處，包括都是老屋和同為高樓住宅等等，而這次香港火警也帶走一位勇敢的消防員，但其實這樣的悲劇，新竹在去年的大火也曾上演過，當時也奪走兩條打火英雄的性命，所以當台灣消防員看到這次的香港大火也不免感到害怕，回到問題本身，如果住高樓遇上火警，其實應該遵守往下不往上原則，但若真的發現煙霧則應以水平方向撤離，存活機率最高。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 1 天前