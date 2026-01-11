男開車突心梗癱軟 6歲女童機警求援救命

白色轎車停靠在路邊，雙黃燈閃爍，副駕駛座車門敞開。（圖／東森新聞）





去年12月26日晚間7點多，疑似因天氣寒冷，48歲陳姓男子開車返家途中突然身體不適，倒在駕駛座上。所幸女友的6歲女兒相當機警，第一時間打電話請媽媽報警，警方隨即趕到現場並將人送醫，成功救回一命。

白色轎車停靠在路邊，雙黃燈閃爍，副駕駛座車門敞開。兩名員警快步上前查看，使用手電筒照向車內，發現駕駛癱坐在座位上幾乎沒有反應。警方不斷呼喊關心，駕駛神情痛苦，雖仍有意識，卻已無法回應。

員警確認駕駛仍有呼吸後，研判可能出現心臟相關不適，隨即通報救護車到場急救，並通知家屬。家屬得知情況後情緒相當激動，警方也立即在一旁安撫，表示駕駛仍有意識，請家屬先保持冷靜。

台中市第五分局四平副所長陳逸鴻表示，警方發現陳姓男子在將車輛停靠路邊前，已出現癱軟無力、無法言語的情形，所幸經通報救護車送醫治療後並無大礙，女童則由家屬帶回照顧。

事件發生在去年12月26日晚間7時多，地點位於台中市崇德十九路與環美路口。當時陳姓男子開車前往幼兒園，接女友的6歲女兒放學返家途中，突然感到身體不適。女童立刻打電話向母親求助並報警，但因無法說清楚停車位置，也未記下車牌，警方一度擴大搜尋範圍，最終在路口找到車輛。

警方指出，正是憑藉女童冷靜機警的應變，以及警方迅速行動，才能及時救回一命。至於是否因天寒低溫引發心臟不適，詳細原因仍有待進一步釐清。

