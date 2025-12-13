男開車載70萬被警攔下「測毒駕」 警：依法攔查

在對方同意之下進行毒駕快篩，駕駛無奈質疑。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





北市警方日前在重陽橋下設酒測站，發現一名駕駛，車內有70萬現金，警方詢問錢財用途，同時看一眼車內發現有一個裝滿菸的塑膠杯，在對方同意之下進行毒駕快篩。駕駛無奈質疑，自己沒有毒駕也沒喝酒，上班時間全被耽誤了，對此，警方回應讓駕駛不滿能夠理解，但也是依法攔查。

駕駛在路上，遇到員警攔查。

駕駛vs.員警：「我說看目視，（你要把我的車移到裡面），對對對，錢都是你本人的嗎（公司的）。」

他車上載著70萬現金，駕駛供稱他是二手車業務，當時是要去收款，員警同一時間再檢查可疑物。

駕駛vs.員警：「需要幫你護鈔嗎，因為你錢有點多，（不用70萬而已好不好），沒有啦，其實我覺得滿多的，（麻煩你趕快驗一驗，我還要收車好不好）。」

就怕他是毒駕上路，員警使用試劑快速篩檢，不過對於駕駛來說感到無奈。

事發就在北市士林中正路上，員警會在平面道路或是橋下設酒測站，當時一名駕駛被攔下，員警往車內一看問對方可不可以，對方說你看啊，員警進車內翻找，就找到一袋70萬現金，不過駕駛對員警的行為提出質疑。

駕駛vs.員警：「有問題嗎，沒有應該是沒有問題了，（對嗎沒有問題了ok了吧），okok謝謝可以了。」

因為駕駛沒有酒駕也沒有毒駕，他私下表示是做正當生意的二手車業務，拿70萬現金只是要去收車，卻被耽誤10幾分鐘，認為警方在擾民。

北市保大第一中隊長汪鳳儀：「警方依法執行勤務攔查，因可能會耽誤民眾的時間致民眾不滿，警方完全能夠理解，警方也將持續精進執勤技巧，兼顧民眾權益也請駕駛人能主動配合。」

年底了，不少人都會領錢，帶鉅額現金出門辦事，對於警方來說只是確認錢財用途，多一分謹慎維護交通安全。

