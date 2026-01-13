中部中心/王俞斐、林進龍 台中報導

台中一名男子，將車輛違規停在行人穿越道上，美籍外國人見狀不滿，打算拍攝檢舉，沒想到男子竟然惱羞成怒，隨身掏出一把將近20公分長的刀械恐嚇威脅，誇張行徑全被拍下，警方獲報到場，依恐嚇罪準現行犯將人逮捕，移送偵辦。

男開車違停被檢舉 「惱羞亮刀」作勢攻擊美籍男

男開車違停被檢舉 「惱羞亮刀」作勢攻擊美籍男(圖/民眾提供)





兩名男子，街頭爆發衝突，雙方你一言我一語，吵的不可開交。衝突越演越烈，穿短袖上衣的男子，一把抓住外籍男子的衣領，並且從口袋掏出一把大約20公分的長刀，作勢攻擊，外國男子見狀，嚇得趕緊掙脫，連忙往後退好幾步。

男開車違停被檢舉 「惱羞亮刀」作勢攻擊美籍男

雙方街頭爆發口角衝突 林姓男子竟亮刀恐嚇(圖/民眾提供)











街頭亮刀，就發生在13日下午，台中西區自由路一段上，穿短袖的林姓男子，將車輛違規停在行人穿越道上，美國籍男子見狀不滿，拿起手機準備拍攝檢舉，沒想到林姓男子心生不滿，在眾目睽睽下，亮刀恐嚇。

男開車違停被檢舉 「惱羞亮刀」作勢攻擊美籍男

警方到場後林姓男子當場被依恐嚇罪準現行犯逮捕移送偵辦 幸好沒釀成流血衝突(圖/警方提供)





林姓男子，當場被依恐嚇罪準現行犯逮捕，移送偵辦，只是他違停有錯在先，還惱羞成怒，街頭亮刀，雖然沒有釀成流血衝突，但終究得為衝動行為，付出代價。









