男開車遭對向遠光燈「閃瞎」 提醒遭女鄰居痛罵問責「你開近光燈還怪我」

中國黑龍江一名男子近日在駕車駛進地下車庫時，因女鄰居車的遠光燈導致視線不適，便閃燈提醒她關閉，卻沒想這小小的舉動，竟引來鄰居歇斯底里破口大罵，不滿「為什麼我就不能開阿」，還反過來指責男子開近光燈也讓她「不舒服」。男子面對她的這番說詞相當無奈，避免生事關了車燈，見女子仍舊使用遠光燈，不禁嘆「這算怎麼回事啊」。

根據《深港在線》報導，黑龍江一男子在8日開車進入地下車庫時，被對向女鄰居車的遠光燈照得非常不舒服，於是閃燈提醒她關閉。男子的舉動，反讓女駕駛不開心了，直接找他開罵怒吼「為什麼不能開阿？你那個近光燈也閃得我一點也不舒服！你開近光燈還怪我？你把我殺了阿」。

事後男子調閱監視器畫面確認，自己全程按規範使用近光燈，而女駕駛則始終開著遠光燈。男子表示，因為遠光燈過於刺眼，他才會把車停得較近；但對方反而要求他關掉近光燈。為避免不必要衝突，他只好照做，但對方仍堅持開著遠光燈，讓他無奈嘆道：「這算怎麼回事啊？」男子也透露，該名女鄰居並非第一次有此類不當行為，過去就曾多次濫用遠光燈。

報導指出，遠光燈亮度通常是近光燈的三倍以上，兩車交會時強光會直射對向駕駛眼睛，可能造成2至5秒的短暫視覺喪失，等同於在這段時間閉著眼睛開車，極為危險。因濫用遠光燈而引發的交通事故，過去也屢見不鮮，甚至造成駕駛與行人死亡。

目前中國各地交警均加強整治遠光燈濫用行為。例如，新疆和靜縣交警採用「執法記錄儀即時抓拍＋現場教育」的方式，對違規者處以100元罰款並記1分；鄭州交警則將濫用遠光燈列入「交通陋習」重點整治項目，期望改善用路安全。



