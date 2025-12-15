男開車「持水彈槍」掃射 誇張行徑流出下場曝光！

社會中心／江姿儀報導



新北市1名男子於駕車途中，行經八里區時，竟手持水彈槍，沿路掃射。事後男子友人還將畫面PO上網，被網友轉貼至Threads瘋傳，引發熱議。警方昨（14日）網路巡邏發現該男子危險駕駛行徑，循線確認男子身分後，已通知其到案說明，依公共危險罪送辦。男子也因違反《社會秩序維護法》、《道路交通管理處罰條例》，最高恐被開罰5萬4000元。





24歲男開車「持水彈槍」沿路掃射嗨翻 誇張行徑流出慘被逮恐噴5萬4！

蔡男於駕車途中，竟手持水彈槍，沿路掃射。（圖／翻攝畫面）

24歲蔡姓男子日前駕車行經八里區中華路、舊城路口時，一手握著方向盤，一手拿著玩具水彈槍，搖下車窗對著窗外街道、商家發射水彈。雖然車速不快，但蔡男視線多次離開前方、不時看向窗外，邊掃射還露出愉悅笑容。危險行徑全被副駕駛座的友人拍下，然而友人非但沒阻止，還一起大聲嘻笑，事後更將2段影片全上傳限時動態。畫面曝光，被脆友轉貼，網友傻眼怒轟。

24歲男開車「持水彈槍」沿路掃射嗨翻 誇張行徑流出慘被逮恐噴5萬4！

蔡男涉嫌觸犯公共危險罪，還違反《社維法》、《道路交通管理處罰條例》，最高恐被開罰5萬4000元。（圖／翻攝畫面）

新北市警方昨（14日）網路巡查發現影片，立即調閱監視器鎖定涉案車輛，並依車籍資料火速約談蔡男到案。蘆洲分局指出，蔡男行為涉嫌公共危險罪及《社維法》、《道路交通管理處罰條例》，已依法送辦。蔡男也因「攜帶類真槍玩具槍」，可能面臨拘留3日或1萬8000元罰緩；還因危險駕車，恐被開罰6000至3萬6000元。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

