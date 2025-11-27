男開車1天撞2次 輪胎皮都沒了照開讓路人驚呆

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區鼎山街與愛國路口，昨(26)日晚上9點多發生一起離奇車禍，李男(43歲)開車追撞前方停等紅燈的休旅車，但只是輕微碰撞卻見李男轎車的右前輪只剩輪框，右後輪也整個「消風」，引來不少路人好奇，原來是李男稍早在國道上開車擦撞分隔島，右前輪胎脫落仍照開，未料又在市區發生二次車禍。

三民二分局民族所指出，昨晚9點50分左右接獲鼎山街與愛國路口發生交通事故，為李男開車沿著鼎山街往南時，因未保持安全距離追撞前方同向停等紅燈之姚女(24歲)駕駛的休旅車，雙方均無受傷及酒駕。

由於李男的轎車右前輪有明顯擦撞痕跡，輪胎皮已不見，只剩輪框並已變形，且車牌螺絲脫落、右後輪胎消氣、車身右傾，應非這起事故造成，經警方詢問得知，李男稍早疑似在國道10號擦撞分隔島，導致右前輪胎脫落，疑似未報案，仍將受損的轎車經鼎金交流道行駛進入市區，警方將持續調閱監視器釐清李男是否涉及肇事逃逸，後續將依法究辦。

警方初步研判，李男車輛設備(輪胎)不穩妥仍照常上路，可處1000至6000元罰鍰，並責令改正或禁止通行，另未依規定保持前、後車距離，可處600至1200元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。並提醒，駕駛人如不慎發生交通事故，應依法留在現場協助處理，避免涉及肇事逃逸等法律責任。

