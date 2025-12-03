男闖兒童泳池亮槍！教練、6歲女童被瞄頭扣扳機 幸卡彈逃死劫

男子闖進游泳池朝正在學游泳的女童瞄準、扣扳機，所幸卡彈才未釀傷亡。示意圖

台中市1名陳姓男子疑連喝多包毒品咖啡包，神智失控，竟持非制式手槍闖進西屯區某兒童泳池教學現場，對教練與6歲女童連續瞄準、扣扳機，所幸槍枝卡彈未釀命案；他還衝到停車場砸車引爆恐慌，最後遭警方制伏。檢方認定陳涉對未滿7歲兒童犯下殺人未遂，以及毒品等罪，已將他起訴。

陳姓男子（29歲）今年10月間，疑因大量服用毒品咖啡包後情緒失控，竟上演駭人「泳池槍擊驚魂」。他帶著一把非制式手槍與26顆子彈，闖入台中市西屯區某兒童游泳池校區，先闖入辦公室，嚇得主管拔腿躲避，隨後直奔泳池區，行徑如同警匪片裡的惡徒。

廣告 廣告

當時葉姓教練正帶著1對分別6歲、7歲的兄妹上課，陳男毫無預警跳入水中，靠近兩人拉滑套、舉槍瞄準，甚至當場扣下扳機；千鈞一髮之際，幸因卡彈未擊發，教練與女童才撿回一命；陳男不死心，持續逼近揮舞槍支，再次嘗試滑套上膛，令兩名孩子嚇得當場發抖。

脫序男子爬出泳池後仍四處遊走，最後跑到停車場，用槍托砸破蔡姓民眾自小客車擋風玻璃，車內父女倆嚇得魂飛魄散；警方獲報，火速到場將他壓制，現場搜出手槍、子彈及大量毒品咖啡包、愷他命等物。

陳男闖進游泳池朝正在學游泳的女童瞄準、扣扳機，所幸卡彈才未釀傷亡，警方趕抵將他壓制。警方提供

陳男到案辯稱「喝了快20包毒咖啡包、意識不清」、「沒想殺人」，甚至強調有把槍壓進水裡，但教練、女童的證詞加上監視器畫面都指向他確實瞄準並扣扳機。

檢方調查後認定，陳男明知對象包含未滿7歲兒童仍舉槍試圖擊發，殺意明確，連同毒品案一併偵結，依對未滿7歲之人犯殺人未遂、殺人未遂、毒品等罪將他起訴。警方則痛批他的行徑形同將無辜兒童推向死神。



回到原文

更多鏡報報導

烏日路口慘變屠場！女騎士遭聯結車捲車底 喀擦一聲頭顱滾出來

嫉妒同學錄取台大光電所 男大生駭進系統17秒「申請放棄」 ...緩起訴理由曝

父親腦溢血竟是騙局 阿公網戀7天險把普發1萬送女網友