男闖入加油站「潑油點火」 撲傷保全還打消防

居然有人在加油站潑油點火，差點釀成嚴重火災！新北市板橋區一間加油站，昨(9)日傍晚5點多，遭一名林姓男子搶加油槍潑油點火。男子身上的衣物被點燃後，他居然撲向一旁在加油的運鈔車保全，就連來救火的消防人員也被攻擊，當時目擊民眾全嚇傻，好在最後被合力壓制。男子也將被依公共危險，妨害公務，殺人未遂等罪嫌，依法究辦。

目擊民眾說：「著火了啦，啊，那邊，他著火了。」加油站內，民眾驚慌失措，只見加油島邊燃起熊熊火光，火勢還延燒到一旁的運鈔車，加油站員工急忙拿起滅火器滅火，整個加油站煙霧瀰漫，一名男子全身衣物被燒到焦黑，還不斷往前走，加油站員工被嚇到不斷後退，拿著滅火器與男子對峙。

因為這把火就是他放的，居然有人在加油站內縱火，警方趕赴現場，縱火男已經被三名消防人員壓制在地，警方VS.消防人員說：「(學長他怎麼了)，他在縱火。」消防人員滿頭大汗氣喘吁吁，因為縱火男還動手攻擊他們。目擊民眾廖小姐說：「後來他就是，一直持續在我車子那附近遊走，消防車來之後，(縱火男)就是往消防車那方向走。」

現場拉起封鎖線，事發在新北市板橋區，民族路上一間加油站，昨(9)日傍晚5點多，林姓男子闖入潑油點火，撲向一旁運鈔車保全，車輛起火保全也受傷，加油站員工急忙滅火，但林姓男子再撲向消防人員，最終被合力壓制，意識清醒.全身大面積燒燙傷。

只是下班尖峰時間，居然有人縱火，還是在加油站內，民眾嚇到驚慌逃竄，新北警海山分局海山所副所長蕭元傑說：「點燃手中打火機，火勢過程中波及一旁曾姓民眾。」林姓嫌犯險些引發嚴重火警，也將依公共危險妨害公務傷害，殺人未遂等罪嫌依法究辦。

