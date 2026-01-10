男闖加油站縱火還打消防 警調監視器還原行蹤

新北市 / 綜合報導

昨(9)日晚間五點多，一名男子闖進新北市板橋區民族路一間加油站點火，瞬間煙霧瀰漫，民眾驚慌逃竄。一名保全無辜遭波及，全身15%~20%燒燙傷，將提告殺人未遂。縱火的是35歲林姓男子，有毒品強盜等前科，與家人2.3年沒聯繫，北投老家鄰居也很久沒看到他。警方從監視器還原行蹤，發現他從土城坐公車到板橋，還走了1個多小時到加油站。為什麼選在這？犯案動機？警方持續釐清。

目擊民眾說：「著火了啦，啊，那邊，他著火了。」加油民眾驚慌失措，加油島邊燃起熊熊火光，火勢還延燒到一旁的運鈔車，目擊民眾說：「快點，我要走。」

加油站員工急忙拿起滅火器滅火，煙霧瀰漫中只見一名男子，一步一步往前逼近，而這把火是他放的，男子被燒傷全身痛得不得了，竟還有力氣打消防，3個大男人好不容易才把他壓制，目擊民眾廖小姐說：「他一直持續在我車子附近遊走，是後來消防車來之後，男生往外邊走，往消防車方向走。」

事發在新北市板橋區民族路上一間加油站，有毒品強盜前科的林姓嫌犯，昨日下午四點多，先是搭公車從土城四海站上車，將近五點抵達板橋，之後走了15分鐘到加油站犯案，一名運鈔車保全無端遭波及。

受害曾姓保全說：「拿打火機也沒有怎麼樣，為什麼突然火燒這麼大，突然就一個完全著火的人我往我身上撲過來。」曾姓保全當時被林嫌犯環抱，造成右後腿臀部，右手腕腰部百分之15到20度燒燙傷，將對嫌犯提告殺人未遂。

事後現場有褲子那段，林姓嫌犯的衣褲被燒得焦黑，手機沒有卡螢幕都壞了，身上也只剩150元，據了解他平常居無定所，兩三年都沒回北投老家，附近鄰居：「警察說他剛放出來他又惹事了，問我們有沒有看他回來，我們說沒有啊很久沒回來。」

林姓嫌犯全身超過一半燒燙傷，還需住院觀察，為何大老遠跑到板橋縱火，動機地緣關係外界仍摸不著頭緒，而警方也將依公共危險妨害公務，傷害殺人未遂等罪嫌將他送辦。

