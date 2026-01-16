男闖威鎮堂縱火燒神像遭逮！6天前大鬧城隍廟毀黑令旗

台南有一名男子7日才大鬧台南縣城隍廟，疑似14日又跑到安平區的威鎮堂縱火。（圖／翻攝自全臺首邑縣城隍廟 臉書）





台南市安平區威鎮堂14日遭不明人士縱火，包括天公爐、忠福牧童神像等堂內設施，皆被蓄意破壞。而同一名嫌犯，一週前才闖台南城隍廟毀損黑令旗，對此，民俗專家廖大乙分析，該異常事件可能與廟中五營兵將及黑令旗所象徵的陰兵陰將信仰有關。

台南廟宇遭縱火

根據《ETtoday新聞雲》報導，威鎮堂廟方表示，堂內黑令旗及宮燈遭縱火焚毀，五營兵房及忠福牧童雕像也遭破壞。現場在天公爐下方及龍柱周邊發現焚燒的不明物品。男子的行為嚴重威脅宮廟安全，更引起附近居民恐慌。警方循線逮捕57歲的許姓嫌犯，並依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

事實上，許男疑似在不久前，才涉嫌在被譽為「全台首邑」的台南縣城隍廟大鬧，本月7日深夜闖入廟內，對多項宗教器物進行破壞，包括五營令牌、黑令旗、龍頭杖等。

監視器也拍下，當時該許男手持長竹棍，先抽打廟前的執事排仗與龍頭裝飾，隨後轉向黑令旗用力揮擊，甚至將旗幟折斷，後又敲打天公爐，部分器物甚至遭到縱火焚燒。

民俗專家警示：恐與陰兵信仰有關

廟方表示，縣城隍廟建於清康熙年間，已有300多年歷史，是地方重要信仰中心，過去從未發生過類似的事件，難以理解該許男的行為動機，推測可能與其精神狀況異常有關。

對此，民俗專家廖大乙則提供宗教層面的解讀。他指出，道教信仰中，一些異常事件往往帶有象徵意義，可能與廟中五營兵將及黑令旗所象徵的陰兵陰將有關。尤其在歲末年初之際，如果兵馬糧草供應不足，可能會透過非常規行為來引起注意。廖專家建議，廟方可向主神請示，適度補足相關供奉，安定神軍，避免類似事件再度發生。

