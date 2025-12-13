男闖影城看「霸王電影」 被逮喊：全場我請客！

台北中山區一間影城，日前有一名男子趁著員工不注意時，偷溜進去看免費電影。（示意圖／unsplash）





台北中山區一間影城，日前有一名男子趁著員工不注意時，偷溜進去看免費電影，男子第一次跑到電影院時，先是擋住換餐區入口，把影廳當自己家，被勸離後又跑回來偷溜進去看免費電影。

員工發現後報警處理，這名男子卻說要幫全場的人請客請大家看電影，但員警一查他根本就沒有帶錢，將他依社維法送辦。

就是他悠悠哉哉看霸王電影。看「霸王」電影男子vs.員警：「不要干擾人家看電影，趕快，（我干擾誰了），立刻離開，（我先穿鞋啦）。」

舒服到連鞋子都脫掉，真的當成自己家，這名52歲男子，日前跑到台北中山區電影院裡，他先是擋住換餐區入口，被工作人員阻止，甚至不願離開被報警，但他離開卻再次回來，趁著員工不注意偷溜進去看免費電影。

警察再度到場強制驅離，男子卻大喊要請客請全場的人，重點來了他根本沒帶錢，儘管影城後續不提告，但男子誇張行徑，也被依照社維法送辦。

