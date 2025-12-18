男闖江和樹服務處 自稱「小草」 嗆：要讓你選不下去。(圖／TVBS)

台中市議員江和樹服務處日前遭一名33歲李姓男子闖入，引發一場混亂風波！過程全被雙方手機拍攝下來。李男自稱有「混過」背景，言詞前後矛盾，還無端指控議員曾到某眼鏡行「亂來」。江和樹最終報警處理，李男在家屬同意下被強制送醫，議員也針對恐嚇、妨害名譽及誹謗等罪名提告。

事件發生在江和樹的服務處，當時一名戴眼鏡的李姓男子突然闖入，一邊拿出手機拍攝，一邊宣稱自己「有混過」。面對這突如其來的狀況，議員助理也立即拿出手機開始直播記錄整個過程。在混亂的對話中，這名33歲的李姓男子先表示自己是國民黨成員，隨後又改口稱自己是「小草」，言詞前後矛盾。

隨著爭執持續，李姓男子更進一步無端指控江和樹曾到某家眼鏡行「亂來」，情況越發混亂。面對這些無端指控和可能的恐嚇行為，江和樹最終決定報警處理，表示自己遭到恐嚇。當警方到場時，雙方都表示要提告，因此都被請到派出所進行後續處理。

在派出所完成筆錄後，李姓男子在家屬同意下，一出派出所門口就被直接送上救護車，進行強制就醫。而江和樹則針對恐嚇、妨害名譽及誹謗等罪名提出告訴。為了釐清事實，江和樹也特別聯繫了李姓男子所提及的眼鏡行業者，詢問是否有穿著其背心前往該處「亂來」的情形。

眼鏡行業者則補充說明，李姓男子的父親與他們互相認識，且他們都清楚這名男子精神狀況不穩定，只是沒想到這次他會跑到民代服務處惹事，導致自己面臨被告的處境。

