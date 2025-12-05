男闖泳池對兩童開槍！台中警方挨轟「蓋牌」 警局長稱：保護兒童

陳淑華(右)質疑重大治安事件被警方「蓋牌」，家長無從提高警覺。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中在國慶日當天驚爆有歹徒竟持槍闖進一家民間游泳學校，甚至並對教練、兩孩童扣板機，幸未擊發，事件竟遲至本月3日因台中地檢署起訴書才曝光，各界撻伐台中爆重大治安事件。市長盧秀燕今證實，當天她就接獲警方報告，但議員今質疑，原來上從台中市長盧秀燕、下至市警局竟「蓋牌」，未讓民眾及時建立危機意識，只顧粉飾太平。

台中市警局長吳敬田稱，因兩童年僅6、7歲，「基於保護兒童」、「基於兒少保護當然不能講」，台中市議員陳淑華則痛斥，不敢讓大眾知道，要如何提高危機意識保護兒少。

台中爆發吸毒男闖游泳池持槍對準兩名幼童甚至扣板機，幸未擊發槍枝，但台中市警局被質疑第一時間對案情「輕描淡寫」，甚至在事隔2個月後因台中地檢署起訴吸毒男，才讓完整事件曝光，各界質疑台中市警局「蓋牌」重大治安事件。

陳淑華今在議會問盧秀燕何時知道此事，盧秀燕稱當天警察局就已向她報告。吳敬田趕緊補充，當天接獲報案5分鐘就趕到現場，且逮捕嫌犯。

陳淑華怒斥，為何不敢讓市民知道；吳敬田反駁沒有不讓大家知道，「隔天有11家媒體報導」，但陳淑華斥警局發佈的訊息內容根本誤導是「停車場持槍砸車」，完全避重就輕，甚至未公開讓家長能提高警覺，吳敬田竟稱是「基於保護兒童」，沒有不讓家長知道。

陳淑華指出，這麼重大的治安事件，市長不聞不問，台中接連爆黑輪店掉槍事件等，盧秀燕只顧當代言人不當市長，台中市才需要政黨輪替。

吳敬田再解釋，10月10日當晚6點多接獲報案，警方5分鐘就到場壓制逮捕歹徒，「基於兒少保護當然不能講」，但有告訴家長。

台中市警局長吳敬田稱，因兩童年僅6、7歲，「基於保護兒童」、「基於兒少保護當然不能講」。(記者蘇孟娟攝)

