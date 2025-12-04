男闖泳池開槍要殺小兄妹！中警壓消息 實證曝：當時只說「吸毒鬧事」

記者陳佳鈴／台中報導

陳姓男子在吸毒後竟到泳池開槍，而案件發生後，警方也未發布消息，直到中檢起訴後事件才曝光，讓議員痛批中警根本不顧治安只顧掩蓋消息。(圖／翻攝畫面)

今年國慶日，台中市一名男子狂飲20包「毒咖啡包」後情緒失控，竟然持槍闖入一間游泳教室，將槍口指向教練與一對年幼兄妹並扣動板機。所幸槍枝未擊發，未釀成更大悲劇。然而此案直至台中地檢署偵結起訴後才對外曝光，引發市民強烈不滿，該起案件也成為議員碰轟的焦點！議員指台中警壓消息外，竟在消息曝光後還發布一篇近1400字的新聞稿，自詡掃黑、緝毒、肅槍與打詐全面出擊的「四邊形戰士」，未料同日就爆出國慶日持槍闖校事件，形成強烈反差。他痛批治安宣傳自賣自誇，但實際上「毒品與槍枝就在鬧區威脅孩子，市府卻視而不見」。

持槍陳男國慶日當天因吸食大量毒咖啡，精神恍惚，隨後持槍闖入西屯一處泳校，對教練及兒童做出高度危險行為。第六警分局在接獲報案後迅速到場壓制並逮捕嫌犯，檢方也在隔日將他聲押獲准。

然而，此起嚴重治安案件卻未出現在市府或警方的任何公開新聞稿中，直到檢方起訴書內容曝光，事件才為社會所知，但警方掩蓋消息已讓多名台中市議員對此表達強烈不滿。

民進黨市議員蔡耀頡指出，第六警分局竟在事發半個多月後的昨(4)日早上，發布一篇近1400字的新聞稿，自詡掃黑、緝毒、肅槍與打詐全面出擊的「四邊形戰士」，未料同日就爆出國慶日持槍闖校事件，形成強烈反差。他痛批治安宣傳自賣自誇，但實際上「毒品與槍枝就在鬧區威脅孩子，市府卻視而不見」。

市議員林祈烽則表示，案件已過去十多天，市府不但未主動提醒風險、未強化周邊維安，反而選擇集體噤聲，嚴重剝奪市民知情權。他質疑：「如果這麼嚴重的治安事件都能被掩蓋，那還有多少事市府沒說？」

市議員陳俞融也批評警方以「偵查不公開」為由拒絕發布資訊，是錯把程序當藉口。她指出，市府有義務第一時間向市民揭露可能的安全風險，而不是以資訊管理優先於公共安全。她要求市府立即檢討治安資訊發布機制，「台中需要的是透明，而不是粉飾太平。」

對此，台中市政府警察局表示，第六分局當天接獲報案後，立即趕赴現場壓制逮捕嫌犯，並移送地檢署聲押獲准，10月11日也有發布新聞，不過檢視當時警方發布的並非新聞稿，而是【輿情回應】，文中並未提到泳池開槍，只有停車場大鬧及搜到毒品，顯示確有掩蓋治安敗壞消息意圖。該起事件引發的風暴，已從單純治安案件延燒至市府資訊公開政策與市民安全權益的高度質疑。

【當時警方對此案的輿情回應】

逮捕嫌犯即主動對外說明 中市警察局：違法分子一律嚴辦

台中市政府警察局表示，關於10月10日「男失控持槍砸車案」，第六分局接獲報案後，立即趕赴現場壓制逮捕嫌犯，並移送地檢署聲押獲准，10月11日即主動對媒體說明。

警察局指出，警方絕對有能力做好治安維護工作，對於違法分子一律從嚴究辦，維護市民安全之決心不容挑戰。

