男闖紅燈再拒檢逃逸 警攔停破窗逮人爆毒駕

台北市 / 綜合報導

今(16)日凌晨3點多，員警在台北市萬華區巡邏時，見一輛車沒有開大燈還闖紅燈，上前攔停，沒想到駕駛當場拒檢逃逸，一路逃到大同區才被截停，員警當場破窗逮人。警方事後搜索車輛，發現依托咪酯煙管，駕駛唾液快篩也呈現陽性，全案依毒品及公共危險罪嫌移送偵辦。

萬華分局執勤員警：「下來下來。」員警抄出警棍，對著副駕車窗就是一頓猛砸，因為駕駛不僅闖紅燈，還拒檢逃逸。

萬華分局執勤員警：「欸，欸。」警方強勢執法，終於把駕駛給拖下車，深夜街頭破窗圍捕，還被目擊民眾一度以為發生槍擊案。

目擊民眾：「開槍。」事發就在16日凌晨3點多，台北市大同區民生西路口，附近住家的監視器，也拍下逮捕全過程。

目擊民眾：「剛好我回來的時候，(凌晨)3，4點左右吧，就看到這個地方非常多的警車，哇，起碼應該有10台，在房間聽到的聲音，就是乒乒乓乓。」

華視新聞記者李思琪：「當時王姓男子就是從這個路口，一路逆向，，最後是在變電箱這邊被截停，而之所以要逃跑，因為他非法持有毒品，還涉及毒駕。」

這輛休旅車先是在萬華區，沒開大燈行駛闖紅燈，警方示意停車受檢，沒想到他開始一路往北，加速逃逸，警方沿路呼叫支援警力，最終在大同區將嫌犯逮捕歸案。

萬華分局西門町派出所所長陳韋勲：「為了防止車輛繼續逃逸，危害其他用路人，執勤的人員立即破窗，將駕駛依公共危險現行犯逮捕。」

為了防止車輛繼續逃逸，危害其他用路人危害，那執勤人員立即破窗，將駕駛人依公共危險現行犯逮捕，並執行附帶搜索，在車內查獲第二級毒品依托咪酯。

根據了解王姓男子，先前就有不少毒品前科，當天在廣州街吃完宵夜要回家，見警心虛才會拒檢逃逸，這次再度因為毒品狼狽遭逮，車子也被警方扣留。

