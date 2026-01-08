男闖縣城隍廟折斷令旗、燒龍頭杖

在縣城隍廟縱火者的臉部拍得很清楚，廟方呼籲警方加強查緝、努力破案。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

北區宮廟治安亮紅燈！破壞事件一件接一件，前晚接近凌晨時，一位看起來不是嗑藥就是喝酒的民眾在區公所旁的縣隍廟點火焚燒縣城隍爺的「龍頭杖」，該廟前往北門派出所報案，並呼籲各廟：歹年冬、厚肖郎，請大家注意聯防。

最近北區宮廟遇到很多神經病，先是上上個月有人發神經在頂土地的天公爐練鐵沙掌搞破壞；上個月開基玉皇宮發生扒手趁亂摸走辦事香客一萬兩千元的偷竊案件。

縣城隍廟的黑令旗被刻意折斷。（記者陳俊文攝）

前晚約十一時五十分，一位穿著灰外套、米白長褲的民眾，先在縣城隍廟前點火把城隍老爺專屬的龍頭杖點火燒黑，根據倒帶看監視器的執事洪紹閔表示，他也花了一段時間才把龍頭杖點燃，但隨即用口中含的飲料澆熄，不知是什麼意思。

接著像發神經似的用竹子敲打天公爐旁邊雕鑄的龍，好像看龍有關的都不順眼。稍後再轉往榕樹下的五營軍房，把插著的十支香弄倒打碎；最後轉回廟前把廟前的黑旗折斷。雖然「作案」的時間不很晚，但前晚天氣嚴寒，路上行人稀少，他才趁「冷」大搞破壞。

廟方表示，此人棒打天公爐、破壞五營、折斷令旗、點火龍頭杖等誇張行逕，原先還不想報警，但因點火燒東西已構成公共危險罪，所以才向北門派出所破案。