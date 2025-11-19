男闖總統府前管制區喊「我是皇太子」 10警肉身攔阻緊急壓制

無照駕駛衝入管制區，大批員警包圍阻擋。（圖／TVBS）

總統賴清德於18日上午以軍禮迎接邦交國吐瓦魯總理戴斐立夫婦，在府前廣場進行封路交通管制時，卻發生驚人插曲。一名62歲陳姓男子駕駛黑色休旅車，無視警方指揮強行衝入管制區，立即引發至少十名警力緊急攔截，甚至有員警以肉身阻擋。更令人意外的是，這名無照駕駛被拉下車後，竟不斷高喊自己是「皇太子」，有權通行。所幸整起事件及時被控制，未影響官方接待活動。

無照駕駛衝入管制區，大批員警包圍阻擋。（圖／TVBS）

當時現場道路周圍已擺放一排拒馬進行管制，然而這輛黑色休旅車卻直直衝入管制區內，讓戒備員警全都嚇壞了。警方立即採取行動，至少十名警力迅速圍住休旅車，不斷拍打車窗要求駕駛下車，但駕駛就是不配合，最終被警方強行拖拉下車。

廣告 廣告

穿著格子襯衫的駕駛被壓制後，四名員警分別壓住對方四肢，防止他再次掙扎。現場人員注意到這名駕駛情緒似乎非常不穩定，還不斷喊叫一些旁人聽不懂的話語。

這名62歲的陳姓男子隨後被雙手上銬，帶上警車。事發於18日上午，他在台北貴陽街口與重慶南路管制區，不依照警方指示，強行開車衝入凱達格蘭大道周邊管制區。當時正值總統接見吐瓦魯國總理的重要時刻，駕駛卻衝入迎賓管制站，還不斷高喊自己是皇太子，聲稱有權力可以通行。

介壽所長江中月表示，經警方支援攔停並帶返派出所管束，過程中無人受傷。陳男酒測值為0，但屬於無照駕駛，且拒絕服從指揮，警方依法告發並移至保管車輛。

台灣邦交國吐瓦魯總理戴斐立率團來台，總統賴清德在府前廣場以軍禮相迎，周圍都有警方站崗封路、管制交通。雖然這次有人直衝管制區，但十幾名警力及時攔停，所幸沒有影響到迎接活動的進行。

更多 TVBS 報導

獨／控通緝犯設局騙！ 男慘賠140萬 妻子房子車子差點都沒了

獨／新北男違規擺攤遭取締竟激烈反抗 警遭傷流血仍判無罪引基層憂慮

緊盯馬太鞍溪現況 中央vs.花蓮隔空火藥濃

菸蒂彈到手上！女騎士一句話 56歲男竟持雨傘「猛擊頭部」撕裂傷

