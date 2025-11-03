男闖軌道遭2列車撞擊身亡 台鐵嘉義到新營一度雙向不通

嘉義縣 / 綜合報導

今（3）日下午5點23分，台鐵142次自強號列車行經嘉義縣南靖到水上路段時，撞上一位侵入軌道民眾，當下對向的3029次區間快車也遭受波及。

警消獲報趕抵現場，年約50歲的男子，已經不幸身亡，而意外發生後造成雙向不通，由於正值下班尖峰時段，台鐵嘉義到新營區間啟動公路接駁，整個狀況大約7點左右排除，列車以低速行駛通行。至於為什麼男子會突然出現在台鐵列車行駛路線內，現在也都還有待調查釐清。

