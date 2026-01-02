男闖農舍竊空氣長槍遭制伏 警依強盜罪送辦

（中央社記者吳哲豪南投2日電）南投警方獲報草屯鎮1間農舍發生竊盜案，員警趕抵現場時，竊嫌已被農民制伏在地，經詢農民得知，黃姓男子闖入農舍要偷財物，只偷到1把空氣長槍就被制伏，遭依強盜罪等送辦。

南投縣政府警察局草屯分局今天發布新聞資料，黃姓男子日前騎機車到草屯坪頂里與中寮鄉龍岩村交界附近，鎖定地處偏僻、人煙稀少農舍行竊，但進農舍後只發現1把地主存放的20年長槍，離開農舍時被農民發現，2人拉扯。

員警趕到農舍時，黃姓男子已被制伏，在男子身上搜出毒品海洛因1.83公克、安非他命15.18公克及吸食器等證物，訊後依強盜、侵入住宅及違反毒品危害防制條例等罪，移送台灣南投地方檢察署偵辦，空氣槍則查扣送內政部警政署刑事警察局鑑定。（編輯：李明宗）1150102