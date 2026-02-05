男闖重機車行「順手牽車」被阻 毆打店員遭法辦

桃園市 / 綜合報導

開店做生意卻爆發全武行，店員還掛彩，到底發生 什 麼事？昨(4)日下午，桃園市平鎮區一間大型重型機車行，有陌生男子直接拿鑰匙想把機車騎走，遭到店員阻止，男子不但不聽還出手打人，更把店門口的兩輛重機，推倒在地受損！案發當時，男店員為了保護女店員，結果一直被攻擊頭部，警方趕到現場，在附近將男子當場逮捕，依傷害及毀損罪現行犯，移送法辦。

戴綠色安全帽的中年男子，跨上藍色重機就想發動騎走，店員衝出來阻止，卻被一拳重重揮向眼睛，男店員被用力往外推，還不忘護住價格昂貴的重機，卻被男子趁機再踹了一腳，而且每一次都朝頭部攻擊。

女店員想幫忙也被揮拳，為了保護女同事男店員不顧傷勢，向男子飛撲過去兩人扭打在地，熱心的隔壁鄰居也來幫忙。

機車行員工：「店務跟妹妹都有稍微嚇到，因為他們都是剛好支援，新來的，因為(男子)他想把我們店裡的車騎走，店務就是要制止他，誰知道他好像就是惱羞成怒，然後說是他自己的車，然後就開始打人。」

男子甚至站在店外大喊搶劫，拿掃把推開他也被當場搶走，一男一女店員遭毆躲在角落，作賊喊捉賊還散步從容離開，留下現場兩輛重機側倒在地，店員驚魂未定趕緊報案求助。

目擊者：「男店員為了要保護那個女店員，就抱住他(男子)，然後就摔倒。」

4日下午四點半左右，桃園平鎮環南路二段的重機車行，穿白上衣的中年男子，一進店裡就大喊叫你們老闆出來，還問店員認不認識他是誰，下一秒就拿走鑰匙想把重機騎走，店員立刻關店門卻反被出手毆打，對方還跑進店裡的洗手間留穢物，甚至把馬桶刷拿出來亂丟在地上。

鬧事男子VS.桃園平鎮分局員警：「(蹲下，還有東西嗎)。」男子走到對街被警方當場攔下來，前幾分鐘還囂張跋扈一件到警察，立刻展開雙臂證明沒有攻擊武器，還很配合蹲在路邊配合查驗身分。

鬧事男子VS.桃園平鎮分局員警：「現場有人追呼喔，你現在涉嫌傷害罪以及毀損罪。」

導致該男心生不滿憤而以徒手方式將店員打傷，並推倒店家之重機車，開店做生意卻莫名被鬧事，好在警方迅速到場將人逮捕，依傷害以及毀損罪移送。

