男陷交友軟體購物回饋遭騙320萬 刑事局提醒防詐

（中央社記者黃麗芸台北4日電）刑事局今天提醒，近來有詐騙集團透過交友軟體結識被害人，再以「投資回饋、公司內部優惠、限時活動」等話術詐財，高雄1名男子因此財損320萬元，請民眾務必提高警覺。

警政署刑事局下午透過新聞稿表示，近來有詐騙集團常透過交友軟體建立關係，以「投資回饋」、「公司內部優惠」、「限時活動」等話術誘使被害人逐步落入陷阱。

刑事局說，其常見手法為，先讓民眾小額注金後成功提領，藉此建立信任感，再引導下載來路不明的APP，要求以虛擬貨幣儲值或轉帳，並不斷鼓吹「存越多、賺越多」，最終在大額資金投入後即無法出金。

刑事局提到，近期警方接獲報案，高雄市1名張姓男子（化名）稱於交友軟體「PRIDO」結識暱稱「銘宸」的男子，兩人相談甚歡後，互加LINE好友並密切聯繫。

「銘宸」隨即佯稱為森永公司員工，因公司和大同公司有合作活動優惠，只要下載APP購買產品即可得到優惠金，張男不疑有他便聽從「銘宸」指示，點選其所提供網址並下載「大同」APP和申辦會員。

緊接著，「銘宸」又稱以虛擬貨幣購入可再另得10%優惠，張男又依指示下載「Bingx」APP，並購買新台幣1萬元等額的「泰達幣」，再存至「大同」APP及選購一台價值1萬元的吸塵器，張男發現其儲值金變成1.5萬元，且成功提領款項。

張男便相信「銘宸」所言，開始將所有積蓄存入「大同」APP，但因「Bingx」每月有購買額度限制，所以張男分別再下載與虛擬貨幣相關的「MAX」、「BitoPro」和「Bitget」等APP軟體，再購買泰達幣後匯入「大同」APP，共計存入320萬元，直到要領出獲利未果，才發現遭詐騙。

刑事局提醒，請民眾務必提高警覺，凡標榜保證獲利、異常高回饋、要求使用虛擬貨幣或指定下載非官方投資平台者，極可能為詐騙；切勿因一時貪念或信任網友而投入畢生積蓄，若有疑慮可撥打165反詐騙專線，或向鄰近派出所查證，以免遭受重大財產損失。（編輯：李錫璋）1150104