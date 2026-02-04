男隨機攻擊稱剛失戀 警：曾北漂有毒品前科

台南市 / 綜合報導

這次隨機攻擊路人的29歲陳姓凶嫌，是案發現場旁的一家健康養生館的兼職修腳皮師，業者表示，他去年(114)12月才到足療館工作，平常不太說話，幫客人修腳皮之外幾乎都是在睡覺，上個月才剛跟女友分手，而根據警方調查，他曾北漂謀生，有毒品前科，被他攻擊的62歲李姓男子與32歲葉姓女子分別背部和腹部穿刺傷，所幸都沒有生命危險！

戴著安全帽被帶出派出所，準備押解到地檢署，面對記者的追問，陳姓凶嫌沒回答半句，而他是一名修腳皮師，工作的健康養生館，離犯案現場不到30公尺。

看到店裡的監視器，他在昨(3)日晚間7點54分時，走出店門口一下下，接著又走進店內，拿著包包出現，走出店外，一路走在騎樓，接下來事件就發生了。

健康養生館店長：「他平時不太說話，感覺起來個性很溫和，不過是有聽說，他上個月剛跟女友分手，近期情緒似乎蠻低落的。」

根據警方的初步調查，陳姓凶嫌是台南人，曾北漂謀生，有毒品前科，而被刺傷的兩名傷者，62歲的李姓男子，腹部刺傷開刀治療，32歲的葉姓女子，背部穿刺傷，市長黃偉哲第一時間，前往醫院探視。

女子是買晚餐，李姓男子則是外出購物，兩人目前都還在住院治療中，所幸都沒有生命危險，只是突來的恐怖攻擊，心裡的陰影，恐怕短時間還揮之不去。

