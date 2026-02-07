男離奇倒匝道遭3車輾斃 1駕駛涉肇逃

警方到場男子明顯死亡，工程人員和警方把整個匝道封閉。（圖／東森新聞）





離奇死亡事故！國道一號一名男子倒臥在匝道口，遭3台車接連輾斃，其中一名肇事駕駛疑似沒有察覺輾到人，就繼續往前開，涉及肇事逃逸。警方找到死者弟弟，但他說哥哥很少跟家人互動，鄰居則說，死者愛喝酒，沒工作，時常四處閒晃，也懷疑是不是酒醉才路倒。

一名男子深夜時段，打赤腳橫越馬路，往匝道方向走，消失在黑暗之中，沒多久一輛轎車開過去，車身劇烈晃動。

因為男子倒臥國道匝道口，被車輛輾過，但第一台車的駕駛沒有停下，直接離開，後方車輛大燈一照，發現躺著一個人，全部緊急閃避，後面又接連兩部車閃避不及，碰撞輾過。

記者vs.輾到人的駕駛：「你要上高速公路？（是啊），那時是不是也沒注意到有人倒在那邊？，（對，沒有）。」

警方到場男子明顯死亡，工程人員和警方把整個匝道封閉，要車輛改從其他交流道上高速公路。

6號深夜11點21分，50歲的高姓死者不明原因路倒，高雄中正交流道北上路口，當場遭3台車接連輾過，3名駕駛都涉及過失致死，其中一名57歲王姓駕駛輾到人沒有停，一路沿國道北上，最高可罰9千，吊銷駕照不得再考領，同時得吞上刑法的肇事逃逸罪。

輾到人的駕駛vs.記者：「他躺在內線這邊，（還好嗎？）嚇到了。」

員警：「這張應該也是掛號通知。」

警方在死者身上找到一張郵務送達通知書，上面寫監理所行政訴訟文書，疑似是罰單，警方就是憑這單通知書聯絡家屬，但死者弟弟來認屍，表示跟哥哥鮮少互動，死者的戶籍也登記在區公所。

死者前鄰居：「以前很愛喝酒，後面沒錢之後，就不知道有沒有在喝。」

鄰居說死者沒工作，平時愛喝酒常在附近遊蕩，當晚有沒有喝酒，為何會走向匝道口遭輾斃，身上又帶著郵務通知書，都是警方要釐清的。

