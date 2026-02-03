男離奇倒路中！頭大量出血 微電車噴飛20米

彰化埔心昨天晚間發生離奇的騎士自摔案。（圖／東森新聞）





彰化縣埔心鄉昨（2）日晚間發生一起離奇的微型電動二輪車自摔事故，一名42歲王姓男子下班返家途中，騎乘微型電動二輪車行經埔新路時，疑似不明原因突然自摔，倒臥在道路中央。雖然王男當時有配戴安全帽，但傷勢相當嚴重，經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

警方初步調查，事故發生在昨晚7時55分左右，救護人員獲報趕抵現場時，發現王男倒臥在路中央，意識模糊、頭部大量出血，左腳踝出現開放性骨折，橈動脈脈搏微弱，情況危急；而他所騎乘的微型電動二輪車，則倒在約20公尺外的路旁。

一度恢復心跳 最後仍傷重不治

救護人員立即替王男清洗傷口、包紮止血，並使用頸圈及長背板固定，完成骨折固定後緊急送醫。送醫途中，王男一度失去呼吸與心跳，救護人員隨即實施心肺復甦術，並使用自動體外心臟去顫器進行電擊搶救，抵達醫院後一度恢復自發性心跳，但後續轉院治療，仍因傷勢過重不治。

廣告 廣告

據了解，王男為73年次，從事大貨車司機工作，事發當時正下班返家。警方指出，現場未發現與其他車輛碰撞的痕跡，初步排除他車肇事，研判為自摔事故，微型電動二輪車疑似在事故後持續往前滑行。不過，由於事發地點周邊並無監視器畫面，自摔原因仍不明，詳細事故經過仍有待進一步調查釐清。

更多東森新聞報導

被按喇叭嚇到自摔！三重破褲男怒持刀叫囂 落網畫面曝光

彰化男釣完魚騎車回家 和美堤防自摔遭輾斃

獨家／壞身教！媽在家喝兩杯後騎車接孩子下課 自摔遭逮

