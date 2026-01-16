男離奇摔下重機遭輾斃！司機輾人聽「嗶嗶波波」聲落跑…辯：不知是人

記者吳泊萱／台中報導

袁男無照越級騎重機載金男外出，行經台61大安路段時，金男從後座摔落，慘遭後方曳引車輾斃。（圖／資料照）

台61台中大安路段前年發生離奇死亡車禍，一名19歲金姓男子搭乘袁姓友人的大型重機外出，途中不慎從後座摔落倒臥車道，遭後方由許男駕駛的曳引車輾過，右腿當場斷肢，大失血慘死。許男肇事後逃離現場，落網後供稱只有聽到「嗶嗶波波」的聲音，以為輾到掉落物，一審遭法院依過失致死罪判1年10月徒刑。案件上訴二審後，法官認為袁男無照駕駛重機又未設警示，也有肇責，針對過失致死罪部分改判許男6月徒刑，其餘駁回。

檢警調查，許男於2024年1月9日晚間8時許，駕駛曳引車沿台61線往北行駛，行經139.9公里台中大安路段時，前方一輛大型重機的後座乘客金男突然掉落在內側車道，許男未注意開車輾過金男，導致金男右小腿斷肢、頭骨碎裂，因失血過多休克死亡。但許男肇事後沒有停車，直接駕車離去，被檢方依過失致死罪起訴。

事後許男到案供稱，當時天色昏暗，有看到金男倒臥在內線車道，所以打算切換至外側車道閃避，隨後感覺車輛有輾壓到東西，發出「嗶嗶波波」的聲音，以為是輾到掉落物，所以沒有停車直接離開。

一審法官勘驗相關證據及證詞後，認定許男在撞擊前曾對站在車道揮手的袁男按喇叭，且車輪輾壓人體，應有劇烈聲響及顛簸狀況，許男身為職業駕駛不可能沒發現異狀，但仍沒有停車查看，是故意規避民事、刑事責任，依過失致死判7月徒刑、肇逃致死判1年4月，應執行1年10月。

許男不服上訴，堅稱自己當時以為壓到一般散落物，不知道壓到人才離開。二審法官認為重機駕駛袁男未持有重機駕照，越級駕駛，又在金男摔落後，未妥設警示，也有過失致死肇責，因此撤銷原判決，改判6月徒刑，得易科罰金18萬元；另外，肇逃致死罪判1年4月，維持原判，駁回上訴。

