男非法購買近2千瓶禽流感禁藥疫苗 雲林地檢署提公訴

四十二歲劉男疑自中國大陸購買未經核准非法禽流感疫苗。（雲林地檢署提供）

記者陳正芬／雲林報導

雲林地檢署獲情資指稱，四十二歲劉男疑自中國大陸購買未經核准非法禽流感疫苗，嚴重危害我國動物防疫安全。檢察長黃智勇獲悉高度重視，指派程慧晶檢察官指揮專案小組監控蒐證，共查扣非法動物用疫苗共計一八八六瓶，全案偵結依涉犯動物用藥品管理法罪嫌提起公訴。

雲林地檢署調查指出，程慧晶檢察官指揮海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊，並會同農業部等相關單位，共組專案小組對涉嫌劉男案件展開查緝。專案小組於基隆關及劉男住處執行搜索，共查扣非法動物用疫苗計一八八六瓶。

地檢署經查，劉男明知所輸入之疫苗含有家禽流行性感冒病毒及水禽小病毒抗體等成分，具有預防或治療動物疾病之效果，惟此類疫苗極易導致病毒變異、擴散，甚而轉變為人畜共通傳染疾病，對國人健康及整體防疫體系造成重大威脅。

輸入之疫苗含有家禽流行性感冒病毒及水禽小病毒抗體等成分。（雲林地檢署提供）

地檢署說，基於防疫安全考量，我國現行政策已全面禁止對禽隻施打家禽流行性感冒疫苗及水禽小病毒抗體疫苗，凡未經主管機關核准而擅自輸入者，均屬動物用禁藥。劉男竟基於輸入動物用禁藥之犯意，分別於去年二月二十日及七月十五日前某日，透過中國電商平台下單購買家禽流行性感冒病毒疫苗，並由賣家以集貨方式自中國空運來臺，且劉男刻意虛報貨物名稱方式，規避查緝，以輸入動物用禁藥。全案偵結，認劉男涉犯動物用藥品管理法之輸入動物用禁藥罪嫌，依法提起公訴。

雲林地檢署強調，非法輸入及使用動物用禁藥，不僅破壞我國多年建立之防疫制度，更可能引發重大公共衛生風險。地檢署將持續結合相關機關，嚴密查緝非法動物用藥流入市面，確保畜牧產業安全，並守護國人健康。