男領10萬被關切4小時！葉元之：若台灣不是詐騙天堂哪有這問題
金管會、銀行和警方聯手打詐，但近日銀行的「關懷機制」也引發爭議，台中一名張姓民眾控訴，他到銀行領取10萬元現金，行員及警察不斷勸阻，耗時近4小時才領到錢。對此，國民黨立委葉元之表示，銀行應該也是出於善意希望阻詐，若台灣不是詐騙天堂，就沒有這個問題。
張男表示，他當天到銀行提領10萬元現金時，行員多次詢問用途，甚至建議他購買銀行ETF產品。儘管他已清楚說明資金用途，行員仍通知警方到場，並表示這是「關懷機制」的一部分。警方到場後，擔心張男遭詐騙，甚至提出要陪同他前往銀樓購買黃金，但在張男同意後，卻又以轄區問題推託，導致現場僵持不下。
為釐清程序依據，張男當場致電金管會銀行局，對方回應「理論上可以領自己的錢，但仍需依現場人員風險評估」，此回應讓現場更加混亂。張男氣憤地指出，金管會、警方與銀行三方皆不敢擔責，現場陷入「無限跳針」的窘境，最終浪費了大量時間與行政資源。
中天新聞網電訪葉元之，葉元之認為，銀行應該是出於善意關懷民眾希望阻詐，關鍵在於台灣為何是詐騙天堂？政府越打越詐，因此銀行會頻繁關懷民眾，所以造成許多不便，如果台灣不是詐騙天堂，就沒有這個問題。
葉元之指出，先前也有不少立委質詢「打詐國家隊」議題，並指打詐預算越編越多，但被詐騙金額卻也越來越多，而政府卻只會說打詐成功。經過一年多，情況越來越誇張，現行法規對詐騙的嚇阻力不足，他還舉例指出，詐團「太子集團」 認為被查扣上千億是小錢，目前對詐騙的刑責也不重。
葉元之認為，應從杜絕詐騙著手，要從問題的上游、詐騙集團開始處理。他還說，現在台灣的教育也出現問題，詐騙集團進入校園，吸收、利用未成年人當車手，而面對被幫派吸收的學生，學校也很難處理。很多問題政府就都裝沒看見，所以越打越詐。
