男頭戴絲襪闖安養院侵犯76歲婦！律師辯：他只想偷東西

澳洲新南威爾斯州一名76歲女性在安養中心疑遭男子闖入性侵，事後因其他疾病過世。嫌犯海登．卡爾．史金納（Hayden Carl Skinner）被控在破門闖入期間進行加重性侵，但他全盤否認，他的律師辯稱他只是想要偷東西來償還債務，案件目前在科夫斯港由法官獨任審判。

根據《abc.net》報導，案件發生在2024年1月1日清晨，海登闖入一間安養中心，對受害女子性侵得逞。第一位趕到現場的護士作證受害女子清楚表示「有男人闖進來侵犯我」，還能說出對方頭套絲襪、體格壯碩；安養中心醫護也作證，受害女子清楚說出她與闖入的襲擊者拉扯中抓了對方的臉，還被對方用手肘壓住胸口、脖子、嘴巴，檢方化驗調查結果顯示，女子的指甲、褲子背面採集到了海登的DNA。

檢方指出，受害女子身體虛弱但無認知障礙，由於她已經因其他疾病過世，無法與海登交叉訊問，受害女子的兒子、女兒出庭作證時表示，母親多次痛哭，描述襲擊者「高大強壯」。

海登的律師辯稱他只是想要闖入偷東西，來償還買毒品的債務，不巧女子恰好醒來，雙方才會爆發拉扯、律師也指控受害女子描述的外貌跟海登的外貌並不相符。整起案件預計進行8天的審理後宣判。

