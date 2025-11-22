男餐廳喝高粱後開車 撞祖孫肇逃遭民眾合力圍堵
酒駕撞倒祖孫後逃逸！台中31歲李姓男子在餐廳飲用高粱酒後上路，竟撞上載有祖孫的機車，見兩人慘摔在地，非但沒停車查看反而加速逃逸，所幸被眾多目擊民眾合力攔截，警方到場測得其酒測值超標，當場依公共危險罪將李男逮捕送辦。網友怒斥：「酒駕害人不顧，簡直沒人性！」
台中一名31歲李姓男子在餐廳飲用高粱酒後駕車返家，途中撞上一台載有祖孫的機車後肇事逃逸，所幸被眾多目擊民眾合力攔截。事發於台中北屯僑孝街，當時71歲的爺爺正載著放學的孫女回家，遭到酒駕男子撞擊後雙雙摔倒在地。肇事駕駛不但沒有停車查看，反而加速逃離現場，最終因不熟路況被卡在車流中，警方到場後測得其酒測值超標，當場逮捕並依公共危險罪送辦。
事故發生在台中北屯僑孝街，20日傍晚時分，一名71歲的爺爺騎機車載著剛下課的孫女準備返家。當這對祖孫騎出巷口並打方向燈準備左轉時，遭到後方直行的轎車猛烈撞擊，導致兩人雙雙慘摔在地。肇事車輛駕駛並未停下查看傷者情況，反而踩下油門當場逃離現場。
目擊民眾表示，看到機車倒下後，許多路人立即跟著追趕肇事車輛。現場熱心民眾除了立即報警並查看爺孫兩人的傷勢外，更合力攔截肇事車輛。另一位目擊者描述，肇事駕駛在撞人後沒有停下來，反而往巷子左轉，繞了一圈後從另一個巷子右轉出來，最後因為道路狹窄且車流量大，車子被卡住無法動彈，隨即被民眾攔下。
警方接獲報案後迅速趕到現場，對肇事駕駛進行酒測，發現這名31歲的李姓男子酒測值超標。警方當場將其逮捕並帶回警局進一步調查。經了解，李男當晚在附近餐廳吃飯並飲用高粱酒，酒後仍開車上路導致撞人事件發生。最終，李男被依公共危險罪送辦，將面臨法律的制裁。
更多 TVBS 報導
高雄男子凌晨「撞警車」後落跑 「逆向蛇行」遭逮送辦
獨／倒了又倒！少年騎車醉倒路中 車倒「他還當躺地騎士」
高雄2機車相撞噴飛！男騎士手臂見血 女騎士酒駕上銬逮捕
微型電動車連環出事！台南撞人、高雄少年自撞 全都酒駕
其他人也在看
謝金燕爆氣開嗆！代言逾期被硬用又賣到海外 法院判廠商賠260萬
藝人「姐姐」謝金燕與美髮品牌「卡氛 KAFEN」的代言糾紛一審結果出爐。台北地院認定廠商台灣寶樂公司在合約到期後仍繼續使用謝金燕的肖像，甚至把印有她照片的染髮劑販售到未授權的馬來西亞地區，已構成違約及侵害肖像權，必須賠償共260萬元；至於謝主張廠商執行長直播抹黑、要求精神慰撫金250萬元，法院認為仍不足以損害其社會評價，因此未獲支持，全案可上訴。鏡報 ・ 1 天前
好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」
臺灣珠寶首飾展 登場，許多人一開展就衝到特定珠寶攤，原來是因為 業者推出活動，開展前兩天打卡 就送「免費寶石」，大大提升買氣。除了日常珠寶，展場內還有「鎮場之寶」一顆要價 6500萬的紅寶石戒指。 #珠寶展#打卡送寶石# 6500萬鎮場之寶東森新聞影音 ・ 15 小時前
最新》離譜！苗栗台13線大坪頂 舊路邊坡宛如垃圾場
台13線苗栗市大坪頂路段，在2017年截彎取直通車，舊路變得很少人車經過，就有民眾發現，在新舊路交界的邊坡，竟被人亂丟垃圾，長達300米，宛如垃圾場。 #離譜#苗栗#舊路邊垃圾場東森新聞影音 ・ 14 小時前
代言逾期還放在架上賣！謝金燕怒告廠商「侵害肖像」 一審獲賠260萬
藝人「姐姐」謝金燕去年罕見在臉書動怒，指控美髮品牌「卡氛KAFEN」逾期下架代言廣告，還把代言商品賣到非代言地區，導致其他廠商要把她真正代言的商品延後上架，損失龐大收益。卡氛雖然發聲明道歉，但還是止不住謝金燕怒火，遭提告求償千萬。台北地院認定，廠商侵害謝金燕肖像權，須賠償100萬元，另違約導致其所屬公司損失利益，要賠160萬元。可上訴。太報 ・ 1 天前
陳亭妃打造最暖家庭日 邀市民帶家人共享草地歡樂時光
角逐2026年民進黨台南市長初選的立委陳亭妃22日下午在台南市政府前西拉雅廣場舉辦「台南是家・家庭日」活動，邀請市民朋友一同帶著爸爸媽媽、阿公阿嬤，連同毛小孩一起到場同樂，讓偌大的草地成為一片歡笑洋溢的快樂樂園。許多家庭就帶著小朋友、毛小孩在草地上奔跑玩耍，開心拍照，陳亭妃與大小朋友們熱情親切互動，現場充滿童趣與活力。中時新聞網 ・ 14 小時前
怎麼開的？高雄休旅車自撞卡輕軌軌道 延誤1小時恢復通行
警方指出，王男聲稱因身體不適、突然頭暈才失控衝上軌道。當時後方正好有一列輕軌列車接近，所幸駕駛及時煞車，未釀成列車與車輛相撞。事故造成休旅車車頭受損、號誌燈桿毀損，王男臉部擦傷，無需送醫，酒測也無酒精反應。鼓山分局員警到場後，協助將車輛推離軌道移置路旁，...CTWANT ・ 14 小時前
政敵首會後一改態度！川普讚曼達尼：他會做好市長工作
美國總統川普與紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani），兩個政敵於21日首度會面。但不同於兩人多月來的隔空互罵，現場不見劍拔弩張的緊張氣氛，反倒是一團和氣。會後川普還稱讚曼達尼是「很棒的市長」，並預言他會做好市長的工作，自己也會幫助他成功。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
台中瓦斯行貨車停機慢車道奪命！男騎車猛撞頭部重創…家屬放棄急救不治
台中霧峰區昨日（22日）發生死亡車禍，一名48歲林姓男子騎機車外出時，在中正路撞上一輛停在路邊的瓦斯行貨車，猛烈撞擊導致林男當場失去生命跡象，經送醫搶救後不治。由於林男送醫後死亡，是否酒駕及事故發生原因，仍有待檢方相驗釐清。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
追緝惡意偷倒廢棄物集團 高市警48小時內迅速破案逮11人
[Newtalk新聞] 針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，短短2天內就迅速逮獲11名涉案嫌犯，瓦解持續犯案中的偷倒垃圾集團。檢警發現該集團極其狡猾，專在人跡罕至的偏遠山區尋找偷倒地點，以為沒有監視器可以追查，但魔高一尺、道高一丈，高市警方掌握時效成立專案小組，短時間內調閱上百支周邊地區的監視影像，抽絲剝繭過濾可疑車輛，順利破獲該不法集團。 高市府11月起陸續發現燕巢區、田寮區山坡地遭大規模傾倒廢棄物，嚴重破壞環境生態。市長陳其邁獲悉後極其重視，第一時間即指示環保局、警察局及區公所等單位全力徹查，務必揪出破壞市容與生態的不法份子。 高市警局隨即由刑警大隊、岡山及湖內分局，聯合警政署保安警察第七總隊成立專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，在最短時間內動員近百警力，會同環保局與區公所深入山區勘查，並立即啟動鷹眼小組，調閱分析上百支監視器影像。就是因為偵辦行動迅速展開，經縝密比對，成功掌握該不法集團利用深夜時段，選擇偏僻無監視器山坡地偷偷傾倒廢棄物的犯案模式，原以為可以瞞天過海、規避查緝，不料警方動作神速，一干嫌犯賊星該敗，根本來不及落新頭殼 ・ 14 小時前
2學生吃連鎖火烤兩吃「變刷鍋」 怒控洗到手破皮
2學生吃連鎖火烤兩吃「變刷鍋」 怒控洗到手破皮EBC東森新聞 ・ 15 小時前
首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導總統賴清德今（22號）出席新北市宜蘭同鄉會活動，除了新北立委蘇巧慧，已正式通過黨提名、正式參選宜蘭縣長的律師林國漳都到了，賴總統台上致詞強調，選縣長一定要選"正派、專業和溫暖"的人，大力推荐正派的林國漳外，也首次公開為蘇巧慧站台、大讚她是非常理想的市長人選。總統賴清德：「新北市也要選出好的市長，大家說好不好，好的市長是哪一位（蘇巧慧），大聲一點（蘇巧慧），哇這麼剛好她就在現場。」首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭（圖／民視新聞）被總統點到名、蘇巧慧笑得燦爛、趕緊起身跟大家揮揮手。賴總統參加新北宜蘭同鄉會，趁機跟宜蘭鄉親們大力推荐，已被選對會推舉、提名參選2026新北市長的民進黨立委蘇巧慧。總統賴清德：「蘇巧慧可以說是真的非常理想，非常理想她也是，台大法律系的高材生，也留學美國，在立法院那麼多屆，表現非常傑出，所以我常常在說，如果新北市可以讓蘇巧慧帶領，新北市一定會愈來愈好，大家說對不對。」這是賴總統首次公開推薦，不過既然是"宜蘭"同鄉會，已被民進黨正式提名的律師林國漳，當然沒缺席。總統賴清德：「中央要推動地方建設，需要地方大家共同合作，我們要選出一個好的縣長，什麼叫做好的縣長呢，第一要正派第二要溫暖，第三我認為也要專業，我在這邊要跟大家拜託，敬請大家全力支持正派，專業溫暖的林國漳律師好不好。」國民黨籍宜蘭縣議長張勝德參加新北宜蘭同鄉會（圖／民視新聞）合照、握手，賴總統走到哪，林國漳和蘇巧慧，兩位候選人都黏緊緊。而總統更是連續兩周和林國漳合體，大力拉抬，不過仔細看，上週才發布參選聲明的國民黨籍宜蘭縣議長張勝德也在場，雙方在台下幾乎零互動。距離2026地方大選倒數一年，藍綠不管是已被提名、還是潛在人選，都已各自抓緊機會拚曝光，努力爭取民眾支持。原文出處：首度站台蘇巧慧！賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭 更多民視新聞報導立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成福島5縣市食品「輸台解禁」！卓榮泰保證：抽驗逾20萬件無不合格民視影音 ・ 13 小時前
月世界垃圾山 綠里長父子等3人收押
本報綜合報導 高雄月世界與田寮高四十一線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋…中華日報 ・ 14 小時前
乘客台鐵上偷抽菸！列車長霸氣廣播「當人別當畜牲」被讚爆
（記者洪承恩／綜合報導）台鐵昨晚一班南下列車上，有旅客疑似在車廂內偷抽菸，引發列車長罕見用超直白語氣廣播制止， […]引新聞 ・ 22 小時前
剛報到就逃兵！ 成功嶺替代役男入營7hrs就閃回台北
一名在成功嶺服役的270梯次役男，昨（20日）晚間傳出偷離開營區，役政署今天證實，該名役男確實於凌晨2時回到台北家中；與此同時，警方表示，同一天接獲成功嶺軍方報案，稱個人用車遭竊，全案仍在調查中。中天新聞網 ・ 1 天前
吃鍋變刷鍋？用餐鍋底焦黑 2學生遭留下來「刷鍋」
桃園市 / 綜合報導 桃園有2名女高中生，昨（21）日下午到一間火烤兩吃的火鍋店用餐，準備結帳離開時，店員卻說因為鍋子的底部，已經燒焦了，所以要求他們把鍋子洗乾淨，兩人只好留下來刷，刷了超過10分鐘，手都破皮了，讓他們無法接受。對此店員也出面喊冤，指出是看到女學生的座位，已經在冒黑煙，可能會失火，加上店內有貼公告，才會請他們留下來。用筷子來回翻動，鐵盤上的炒泡麵與高麗菜，讓人看了食指大動，一旁還有火鍋搭配，火烤兩吃是不少民眾，冬天來臨時的選擇之一，不過卻有人，吃鍋吃到要刷鍋，當事高中生說：「他(店員)說妳那個火，妳的這個(鍋子)已經冒煙烤焦了，(店員說)底盤有烤焦的話要自己去刷。」來到廚房拿著鋼絲球努力刷，女學生把能看到的髒污都清除完畢，店員檢查完卻表示不夠乾淨，兩人只得繼續刷，前前後後刷了超過10分鐘，原來兩名桃園的高中生，昨日下午來到龍潭的一家火鍋店用餐，吃完火鍋準備結帳離開時，店員卻表示因為鍋子的底部已經燒焦，店內有張貼如果鍋子烤焦要自己去刷的公告，儘管高中生解釋已經關火了，但店員還是要求他們要把鍋子洗乾淨，兩人只好留下來刷，刷到手都破皮了，讓他們無法接受。當事高中生說：「一半是火鍋，然後一半是烤盤，我一定就只能同時開，同時關，我那時候已經，鍋物已經用完，然後我就在烤，烤完之後我就關火，我還是覺得很扯，為什麼...就是我是來消費的，那我直接來應徵幫忙刷碗就好啦。」實際回到現場店家的確有貼公告，上面大大寫下請勿不當使用鍋子，下面則用藍筆寫明，如燒焦需清洗乾淨或照價賠償，店家表示因為客群以國高中生居多，之前也常有類似情形。當事火鍋店店員：「因為我過去的時候，已經冒煙黑煙了，因為它這樣子(鍋子冒煙)很危險，會造成失火，因為正常情況下，(鍋子)是不會燒焦。」品牌公關則發出聲明，表示希望能與女學生取得聯繫，並提供必要的醫療協助，也會強化店員與顧客的溝通訓練，虛心接受所有指教，希望風波到此為止。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
全國語文競賽台中登場 22縣市菁英齊聚書香之都
記者楊文琳／台中報導 至今已邁入第80屆的「全國語文競賽」，個人賽於22、23日一連…中華日報 ・ 21 小時前
外送員專法草案出爐 勞動部說明6大重點 (圖)
勞動部21日正式提出「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，總計28條涵蓋6大重點，包含每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，且政府機關宣布停止上班地區也應停止外送服務等。中央社 ・ 1 天前
16歲高中生「無照」騎車趕上學 路口遭撞慘摔卡水溝 重傷昏迷搶救中
位於苗栗縣苑裡鎮的社苓農田重劃區路口，今（21）日上午發生2部機車碰撞車禍，造成2名騎士受傷，其中16歲李姓男高中生為無照騎車，遭受猛力撞擊重傷昏迷，緊急送醫搶救中，肇事原因有待警方進一步調查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
搶山城支持？林岱樺第二場造勢在旗山 邱議瑩：祝福
民進黨立委林岱樺，昨(22)日在旗山舉辦第二場造勢活動，她月初在岡山的造勢，喊出3萬人次，因此今天更受矚目，主辦單位也喊出，今天有2萬人參與，至於地點旗山，向來都是同黨對手邱議瑩大本營，林岱樺也被認為...華視 ・ 4 小時前
國外高階人才來台渠道加大！ 經濟部再開放零售、生技業
今年8月，立法院三讀通過《外國專業人才延攬及僱用法》修法，擴大專業人才適用範圍、放寬永久居留規定，目的吸引並留住國際人才。經濟部負責經濟領域人才認定，為此檢討產業認定。現行外國特定專業人才範圍，主要有高科技研發基地與營運總部、產業關鍵技術人才、製造業及技術...CTWANT ・ 6 小時前