酒駕撞倒祖孫後逃逸！台中31歲李姓男子在餐廳飲用高粱酒後上路，竟撞上載有祖孫的機車，見兩人慘摔在地，非但沒停車查看反而加速逃逸，所幸被眾多目擊民眾合力攔截，警方到場測得其酒測值超標，當場依公共危險罪將李男逮捕送辦。網友怒斥：「酒駕害人不顧，簡直沒人性！」

男餐廳喝高粱後開車 撞祖孫肇逃遭民眾合力圍堵。(圖／TVBS)

台中一名31歲李姓男子在餐廳飲用高粱酒後駕車返家，途中撞上一台載有祖孫的機車後肇事逃逸，所幸被眾多目擊民眾合力攔截。事發於台中北屯僑孝街，當時71歲的爺爺正載著放學的孫女回家，遭到酒駕男子撞擊後雙雙摔倒在地。肇事駕駛不但沒有停車查看，反而加速逃離現場，最終因不熟路況被卡在車流中，警方到場後測得其酒測值超標，當場逮捕並依公共危險罪送辦。

台中男酒駕撞祖孫 眾人合力逮人。(圖／TVBS)

事故發生在台中北屯僑孝街，20日傍晚時分，一名71歲的爺爺騎機車載著剛下課的孫女準備返家。當這對祖孫騎出巷口並打方向燈準備左轉時，遭到後方直行的轎車猛烈撞擊，導致兩人雙雙慘摔在地。肇事車輛駕駛並未停下查看傷者情況，反而踩下油門當場逃離現場。

目擊民眾表示，看到機車倒下後，許多路人立即跟著追趕肇事車輛。現場熱心民眾除了立即報警並查看爺孫兩人的傷勢外，更合力攔截肇事車輛。另一位目擊者描述，肇事駕駛在撞人後沒有停下來，反而往巷子左轉，繞了一圈後從另一個巷子右轉出來，最後因為道路狹窄且車流量大，車子被卡住無法動彈，隨即被民眾攔下。

酒測超標撞祖孫！台中男逃逸被圍堵落網。(圖／TVBS)

警方接獲報案後迅速趕到現場，對肇事駕駛進行酒測，發現這名31歲的李姓男子酒測值超標。警方當場將其逮捕並帶回警局進一步調查。經了解，李男當晚在附近餐廳吃飯並飲用高粱酒，酒後仍開車上路導致撞人事件發生。最終，李男被依公共危險罪送辦，將面臨法律的制裁。

