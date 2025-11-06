男駕特斯拉載妻小遊恆春 撞水泥車噴飛釀1死7傷

李姓男子租一輛特斯拉載著妻小遊恆春半島，今天（6日）下午行經恆春鎮路段時，疑未注意車前狀況追撞水泥車，小客車往右前方噴飛，波及停等紅燈的機車，整起意外釀李男死亡、7人受傷，確切事故原因警方釐清中。

屏東縣恆春鎮6日下午發生一起死亡車禍，造成1死7傷。 （圖／恆春警分局提供）

屏東縣警察局恆春分局調查，26歲李男租小客車載著妻子及2名小孩到恆春半島玩，今天下午4時許，開車行經恆春公路段時，疑似未注意車前狀況，追撞前方盧男駕駛的水泥預拌車後，小客車往右前方噴飛，再撞擊停等紅燈的機車。

恆春警方表示，李男被救出時已無生命跡象，送往恆春旅遊醫院急救，但在晚間6時許宣告不治，其妻小共3人手腳擦傷，受到波及的機車上面共4人均受傷。整起案件共1死、7傷。

恆春警方表示，水泥預拌車盧姓駕駛及蔡姓機車駕駛經酒測無酒精反應，車禍原因尚在調查中，呼籲駕駛行駛時應注意周遭狀況，隨時提高警覺，並遵守車速限制。