男駕租賃車遇路檢亂報身分證被喝令下車 踩油門擦撞員警逃逸

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市保安警察大隊昨晚執行路檢勤務，在中山區攔查一輛租賃小客車後，發現年約30歲男駕駛未繫安全帶，又提供錯誤身分證字號，潘姓小隊長隨即喝令其下車受檢，但該駕駛竟踩油門加速逃逸，導致潘員遭擦撞跌倒受傷，警方將開單告發並追查嫌犯下落。

警方調查，該名年約30歲男子昨晚9時許駕駛白色租賃小客車載著1名友人，行經台北市中山區松江路、民族東路口時，遇上保大警方路檢，但他神色慌張、眼神閃爍且未繫安全帶，經警方引導後進入檢查區受檢。

據知，潘姓小隊長隨即要求駕駛熄火受檢，並詢問該名駕駛有無駕照，但該名駕駛稱沒有且未攜帶證件，並提供錯誤身分證字號，導致警方無法查詢正確身分，潘員隨即喝令駕駛下車受檢。

豈料，該名駕駛拒絕受檢，並踩油門往左側衝撞加速逃逸，導致潘員閃避時跌倒，造成手腳擦挫傷，所幸經就醫後已無大礙。警方表示，後續除依違反道路交通管理處罰條例製單告發，並將依妨害公務罪嫌偵辦。

