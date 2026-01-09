男駕自小客闖紅燈左轉撞擊動力機械車 釀「3車糾結」畫面曝

即時中心／劉朝陽報導

高雄市仁武區9日晚間8時許發生3車碰撞車禍，46歲許姓男子駕駛自小客車，行經水管路與仁春街口時，疑似違規闖紅燈左轉，與28歲羅姓男子駕駛的動力機械車發生碰撞，衝擊力道強大，波及另一輛自小客車，造成多人受傷，交通一度受阻。





警消獲報趕抵現場，發現肇事者許男與車內乘客手腳有擦挫傷，另一輛遭波及車輛的乘客也有輕微傷勢，均送醫治療，所幸無生命危險；警方對3名駕駛進行酒測，數值皆為0。

警方表示，9日20時許，獲報仁武區水管路與仁春街口發生交通事故。46歲許男駕駛自小客車沿水管路慢車道由西往東紅燈左轉時，在仁春街口與28歲羅男駕駛動力機械車發生碰撞，過程中波及29歲許男駕駛自小客車。



46歲許男駕駛自小客車含車內乘客家屬，均有輕微擦挫傷，送醫治療，均無生命危險。

初步分析研判46歲許男駕駛違規紅燈左轉導致該起車禍，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

