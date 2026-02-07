男駕贓車拒檢衝撞 中和警轟4槍逮通緝犯

警方在新北市中和開了4槍，逮捕一名通緝犯。示意圖，取自Pexels



52歲朱姓男子今晚（2/7）在新北市中和駕駛偷來的轎車，遇到攔查時竟猛踩油門加速，意圖衝撞警方，員警朝車輪連開4槍，最終將車攔下，除了在車內搜出毒品，還發現其中一名乘客是竊盜通緝犯。

事發在今晚7時許，朱男駕駛一輛老舊贓車搭載2名友人行經中山路，執行勤務的員警發現後隨即上前要求停車受檢，朱男竟加速企圖衝撞逃逸，現場氣氛緊張，警方為維護公眾安全，立即拔槍朝車輪連開4槍。

朱男停車後，警員將車內3人拉出壓制並搜出毒品，經查，其中1人被桃園地檢署發布通緝，警詢後依妨害公務移送新北地檢署偵辦，通緝部分解送桃園地檢署歸案。

更多太報報導

《世紀血案》再爆爭議！傳影射史明組織成員涉案 史明文物館長批：引用情治單位假情報

揭《世紀血案》片商黑幕 林楚茵：中國人+中資正在重寫台灣歷史

不再是「全台最難訂Buffet」？他靠4字秒成功 過來人都點頭