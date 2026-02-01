男駕贓車疑行竊桃園市工地 拒檢逃逸撞警車翻覆送醫

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市駕駛贓車的曾姓男子今天在捷運工地形跡可疑，遭警方盤查時竟拒檢加速逃逸，更在南崁交流道附近與警車發生擦撞造成車輛翻覆受困，警消將傷者救出戒護送醫，後續依法偵辦。

桃園市警局大園分局表示，三菓派出所員警在凌晨5時50分許行巡經轄內捷運工地時，發現一輛自小客貨車在工地內徘徊，員警上前盤查駕駛隨即加速逃逸，警方立即調派線上警力實施攔截圍捕，雙方於蘆竹區的南崁交流道口附近發生擦撞，由於衝擊力道劇烈，曾男駕駛的車輛當場翻覆，曾男也受困駕駛座，執勤員警未受傷。

大園分局說，警方除封鎖現場也立即通知消防及救護人員到場，於6時40分成功協助曾男脫困，初步檢查曾男意識清楚，但身體多處受傷，隨即由救護車送往林口長庚醫院治療，三菓派出所員警則全程併同救護車戒護，確保嫌犯無脫逃之虞，警方也在車上查獲來路不明木材、鐵片一批、毒品吸食器和工具等證物，另外也查出這輛車才於凌晨在新竹失竊尚未報案。

大園分局指出，工地建材及電纜線竊盜嚴重影響公共工程進度，警方除將針對曾男涉嫌竊盜、公共危險、妨害公務及毒品部分依法嚴辦，後續將深入釐清曾男是否涉及其他刑案，擴大追查。（編輯：張銘坤）1150201