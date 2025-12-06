男駕車爆衝！3歲童遭撞飛倒地 女嬰遭拖行百公尺

加州發生一起恐怖車禍，一名女嬰在嬰兒車中遭撞，被拖行超過一百公尺。（示意圖／pixabay）





美國加州聖伯納迪諾發生一起嚴重肇事逃逸事故，一名27歲男子切斯特．拉蒙特．高登（Chester Lamont Gordon）疑似高速撞上正在與父母散步的嬰兒與3歲男童。推車內的女嬰遭拖行100多公尺才停下，兩名幼童皆重傷命危。

事發在當地時間週一晚間，父母帶著女嬰阿莉娜（Alina）坐在嬰兒車中、3歲哥哥阿隆索（Alonso）出門散步，孩子卻遭到切斯特的轎車高速衝撞，阿隆索當場被撞飛後倒地、阿莉娜跟嬰兒車被長距離拖行，兄妹倆雙雙身受重傷送醫急救。

廣告 廣告

警方表示小兄妹送醫時情況都相當危急，哥哥阿隆索雙腿骨折、妹妹阿莉娜腦出血、脾臟破裂，到院時傷勢都危及性命，經過搶救後，目前兩兄妹都暫時脫險，也順利轉出加護病房，但還在住院治療。

偵辦此案的聖伯納迪諾警方5日逮捕到切斯特，扣押涉案車輛，以重罪肇事逃逸、與危險駕駛等罪名將他正式移送。兩名受害幼童則面臨漫長的復健還有龐大的醫藥費，已有人為他們在募款平台發起募款，希望好心人能夠協助突遇橫禍的家庭度過難關。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

警破獲健身房201人「男同志群趴」 人妻見尪被逮崩潰：不會離婚

美女啦啦隊員同房繼弟後命喪郵輪！恐怖內幕曝光

北韓高官偷揪「歡樂組」開色色趴 聖地淪為權貴享樂場

