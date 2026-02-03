男駕車載友賣金飾竟設局搶奪錢財 嘉檢起訴4嫌

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）吳姓男子被控去年8月間駕車載呂姓男子赴銀樓賣金飾，竟夥同3名友人設局搶奪呂男身上9萬餘元，事後吳男等人分贓，警據報逮捕4人，嘉檢偵結，依結夥3人以上搶奪罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，22歲吳男及朱男，與被害人呂男為朋友關係，吳男於去年8月20日晚上駕車載呂男至嘉義市銀樓賣金飾，知悉呂男身上有大筆現金，所以事先聯繫朱男，謀議行搶呂男身上的現金。

嘉檢表示，朱男於同日晚上聯繫23歲蔡男、34歲安男，約定由安男行搶，蔡男負責接應；呂男賣掉金飾後，吳男告知呂男，朱男要介紹朋友，並約在嘉義公園見面，呂男不疑有他，而同意赴約。

嘉檢說，吳男駕車抵達嘉義公園停車場後，告知呂男要將現金新台幣9萬6000元帶在身上，以防車窗被砸偷走；後續，朱男到達停車場，與吳男、呂男一起步行往公園方向走，早已在附近埋伏的安男則尾隨呂男等3人後方，趁呂男不注意，強行將其手上的現金全部搶走，並由蔡男騎機車接應逃逸。

嘉檢表示，事後，吳男分得贓款4萬3000元，其餘現金由朱男、蔡男及安男分贓；嘉義市警察局第二分局據報，調閱路口監視器畫面，陸續循線逮捕吳男等4人到案，經調查發現，竟為設局搶奪友人身上現金的犯罪案件。（編輯：李淑華）1150203