男駕駛疑被逼車持球棒猛K對方照後鏡 暴力零容忍！桃警依法送辦

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名曾姓駕駛人昨天（25日）傍晚開車行經桃園區中正路段時，疑因不滿遭同向小客車逼車，涉嫌於停等紅燈時持球棒砸損對方車輛照後鏡，案經警方出動快打部隊到場，當場逮捕曾男、查扣球棒，警詢後已依法送辦。

桃園警分局表示，曾姓男子（30歲）昨天傍晚開車由桃園區中正路往復興路方向行駛，疑因同向王姓駕駛人（54歲）由右側硬要切進車道，他擔心發生碰撞鳴按喇叭警示，但對方仍強行逼迫他讓道，一時氣憤之下，於停等紅燈時，下車持平日練球用的鋁製球棒猛敲對方車輛照後鏡。

案經方據報出動快打部隊到場，王姓駕駛人則表示，他係在路旁讓家人下車後準備駛入車道，沒有逼車行為，不知為何會被砸車，警方釐清案情後，當場查扣球棒，並將曾男帶回，警詢後依恐嚇及毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

