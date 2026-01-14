男駕駛移動城堡經過市區夜市 嚇得民眾冷汗直流

年約六十餘歲男子騎著一輛車尾中掛板車機車，車上滿載資源回收品，經過羅東一處地下道及羅東夜市，戮壞照明設備，最後卡在商店廣告看板，才勉強下車整理，被民眾稱為「移動城堡」資源回收機車。（民眾提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

一位年約六十餘歲男子，騎著一輛車尾中掛板車機車，車上滿載資源回收品，經過羅東鎮大同路地下道時，車上超高的角鋼將照明設備戳破數盞，且一路闖紅燈，嚇得車輛行人冷汗直流紛紛閃避，被民眾稱為「移動城堡」資源回收機車，卡在羅東夜市一家商店廣告招牌動彈不得，男子才下車整理過高的回收品，結束一場違反交通安全街頭奇景。

羅東街頭近日出現驚人景象，一輛機車搖身一變成了「移動回收城堡」，只見一名年約六十餘歲的男子騎著機車緩緩前行，車尾懸掛板車上面卻綁滿數十袋回收瓶罐及萬能角鋼，幾乎把整輛機車吞沒，只剩車頭露出，遠遠從後方望去，就像是一座小山在馬路上緩慢移動，經過羅東鎮大同路地下道時，超高的角鋼抵住水泥頂端發出吱吱聲響及噴出火發，男子仍猛催油門，把地下道照明設備戮壞數盞。接蓍一路搖搖晃晃繼續有羅東夜市前進，被夜市商店廣告看板卡住，動彈不得之下，男子才勉強下車整理。

警方表示，未接獲報案，若違反相關規定，可依「道路交通管理處罰條例」可處三百元以上六百元以下罰鍰。