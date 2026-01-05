男駕駛閃神撞進別人家 屋主愛貓慘遭夾死

一輛銀色轎車從T字路口出來，完全沒減速直直撞進民宅。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





一名男駕駛4號傍晚，從嘉義太保的一處T字路口開車出來沒減速，疑似一時閃神，直直撞進路口的一間透天民宅，把整個鐵門、冰箱甚至機車都從門口撞進客廳，駕駛沒事，不過副駕駛座的妻子因此受傷。好在撞擊當下，屋主一家人都去夜市做生意，逃過一劫，但屋主養了8年的貓咪意外被夾死。

一輛銀色轎車從T字路口出來，完全沒減速直直撞進民宅。民眾：「喔，都撞進來欸，就真的直直。」

好在另一台車減速躲過一劫，而鄰居聽到聲響衝出來看，卻因為車卡進民宅，還一度找不到哪裡才是撞擊點，整台轎車把民宅鐵門撞得稀巴爛，家具和雜物擠成一團，客廳車子還在冒灰煙，肇事男駕駛沒受傷，女乘客受輕傷。

救護人員：「整個撞進去喔，沒有辦法出來，人沒辦法出來，叫支援啦。」

救護人員看到也傻眼，請消防隊支援，才把女乘客帶出來，4號傍晚6點多嘉義太保市，麻魚寮里肇事的林姓駕駛說自己一時閃神，T字路口沒轉彎撞民宅，同車妻子因此受傷，好在屋主一家去夜市做生意，家裡都沒人，但屋主養的貓咪意外被撞死。

屋主邱小姐vs.記者：「（牠都睡在這個上面，還是這個裡面？），對，然後它（車）進來的時候，牠要跳下來跳下來結果就是，東西倒下來夾死了，（養多久了？），養8年了蛤，（很不捨喔，這貓這樣），不捨啊，這貓咪這樣，這養10幾年了跟我一樣70歲了，好在有跑掉餒，這邊都斷了你看喔，（那時你停在哪裡？），我停在外面，停在我的那個騎樓下面那邊，（他整個撞進去），整個撞進去，啊機車又轉一圈哎。」

屋主停在門口的機車，連同鐵門和雜物全被撞進屋內，大型冰箱整個變形只能報廢，財損一時難估計。

鄰居vs屋主邱小姐：「（啊那時間平時，你兒子會回來載水），載水啦嘿，如果他回來載水就中鏢了。」

當地里長也說這T字路口常車禍，希望至少設一個閃黃燈號誌，深怕下次撞的就不只是家具和貓咪，而是當地居民。

