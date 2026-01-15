男騎單車狠踹機車怒嗆「走開」 騎士人車慘倒

男子騎著腳踏車，鑽過車縫，經過婦人旁邊，突然伸腳全力踹向機車。（圖／東森新聞）





13號早上7點多，新竹湖口發生一起騷擾事件。一名婦人騎著機車，在路口停等紅燈時，突然被陌生男子踹車，男子還嗆聲要她走開。這一踹力道不小，婦人當場人車倒地，機車受損，腳也受傷。當地居民透露，這名男子並非初犯，過去已多次對人或車輛進行無故攻擊。

事發當時，馬路上騎士們乖乖停等紅燈。男子騎著腳踏車，鑽過車縫，經過婦人旁邊，突然伸腳全力踹向機車，導致婦人重心不穩，人車倒地。肇事男子頭也不回地騎離現場。目擊民眾表示，婦人倒地後，後方另一名騎士上前幫忙把機車扶起，當下讓人嚇了一跳。

婦人被踹倒後，發現肇事男子已經離去，因此沒有立即報案，只能自行處理。目擊民眾也表示，常常會騎機車載小朋友經過這條路，看到這種情況相當擔心。

事發地點位於新竹湖口民生街與愛路交叉口，正值上班時間。婦人表示，自己根本不認識對方，就突然被踹車，除了車損，還造成腳部受傷。

附近居民指出，這名男子過去就有多次類似行為，經常在路上大喊大叫，讓人心生畏懼。

居民說：「他以前會罵人，現在長大了變調了，我們都知道他是誰。」

另一位居民表示：「當然會驚慌，現在社會又這樣，真的不知道怎麼辦。」

據了解，肇事男子過去也曾因不滿被按喇叭而踹人。此次到底是什麼原因惹怒男子，要以這種方式洩憤，警方已經通知該男子，要求到派出所說明，對自己的荒唐行徑做出解釋。

