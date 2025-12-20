即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

驚魂夜！27歲的男子張文昨（19）晚至北捷台北車站M7出口、誠品南西店，不僅四處投擲煙霧彈、縱火，更持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸死亡，他行凶後疑似畏罪墜樓不治。對此，行政院長卓榮泰今（20）日前往馬偕醫院探視時，死者家屬悲痛詢問「為什麼一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤？」，他則回應，政府了解動機、原因之後，該檢討、該加強會一併處理。

卓榮泰表示，謝謝院長與馬偕醫院的醫護團隊，有名劉姓傷者是北捷員工，基於職責所在保護機房，看到外面有煙霧、大火，衝出來撲滅並了解狀況，以至於受到嗆傷，還好沒有其他外傷，肺部經過醫治也非常的安全跟乾淨，目前仍在急診留下來觀察，或許情況穩定時就可以回去休息。他也稱讚該員工行為負責任，希望北捷對同仁予以嘉獎，成為可讓大家共同學習的教材。

不過談起另一位蕭姓死者，卓榮泰指出，雖然現場有醫師對他進行急救，但到院時失血量過多，馬偕團隊急救到半夜4點左右，還是宣告不治。他也悲痛地說，現場看到蕭先生大姐與3姐，心情當然是很沉重，他們希望能了解嫌犯作案動機，找出家庭、社會、教育等原因，為什麼讓年輕人在街上鑄下大錯，造成多少家庭不幸。

行政院長卓榮泰。（圖／民視新聞）

卓榮泰強調，政府了解動機、原因之後，該檢討、該加強一併處理，從昨天到現在，所有國內重要的鐵公路、捷運、航空站、車站都加強戒備，見警率增加、配備增加，希望持續一段時間，務必讓國人取得最高、最大的心理安定。

針對案情，卓榮泰提到，警政署正在強力偵辦當中；不過有些人在媒體上發布不實或引起不安的訊息，千千萬萬要制止，往後一定會透過種種管道，揪出這種危害社會動亂的份子。他也說道，大家不要做不必要的傳播，給台灣多一點時間跟信心，政府一定努力將事件真相還給社會大眾。

原文出處：快新聞／男騎士等紅燈遇襲！家屬悲問「為何年輕人鑄大錯」 卓榮泰回應了

