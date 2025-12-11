男騎士1疏忽「噴1200元」！他喊冤法院判決出爐

生活中心／王靖慈報導

高雄一名李姓男子去年騎機車經過鳳山區青年路二段路口左轉時，因「全程未打方向燈」，被警方依《道交條例》開罰。直到收到罰單他才驚覺方向燈沒亮，一檢查才發現疑似長期風吹日曬造成開關接觸不良，急忙強調自己「不是故意的」，因此向法院申訴，希望取消罰單。





李男收到罰單才知道自己方向燈未亮。（示意圖，非關本新聞事件／民視新聞）

2024年12月11日上午，這名高雄市李姓男子騎著機車，騎到鳳山區青年路二段與文藝街交岔路口時，因左轉彎全程沒打方向燈，而被警方依《道路交通管理處罰條例》第42條開罰新臺幣1200元。隨後李男收到罰單才知道自己方向燈未亮，是檢查後才發現自己機車受到長期的風吹日曬，導致當時開關接觸不良，方向燈不亮純屬「機車老化導致的突發狀況」，辯稱自己無心犯錯、並非故意，因此向法院提出撤銷處分的訴求。但警方表示，李男確有左轉彎未全程打方向燈的違規事實。

李男依法被罰新臺幣1200元。（示意圖，非關本新聞事件／民視財經網）





因此，高雄行政法院經採證影片確認，原告駕駛機車違規事實認定屬實。法官指出，原告即便不是故意，但出於過失仍應處罰，且根據《道路交通安全規則》第89條第1項第1款規定，原告，駕駛人在上路前必須檢查車輛燈光、煞車等設備是否正常，這是基本義務，不因設備老化或突發狀況而免責。法院進一步強調，方向燈屬「主要行車安全裝置」，作用是讓其他用路人掌握行車動向，減少事故風險。因此，即使李男的方向燈是因接觸不良而失效，也不能因為「非故意」就免除處罰。法律上只要具備過失，即未盡注意義務，就應負相應責任。最終法院判定，處分合法，李男仍須繳納1200元罰鍰，且還必須負擔新臺幣300元的訴訟費用，如果原告不服，可以在判決書送達後的20日內，再向法院提出上訴狀。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：高雄男騎士「1疏忽」狂噴1200元！他喊冤「無心犯錯」被法院打臉

