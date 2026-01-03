男騎改裝車狂繞分隔島 街頭大膽戲弄警車
網路上近日流傳一段引發熱議的影片，苗栗縣竹南鎮一名男子騎乘改裝機車，不僅拒絕警方攔查，更在街頭上演危險戲碼。該名騎士不但違規逆向行駛，還刻意繞行中央分隔島，將趕到的警車耍得團團轉，行徑相當囂張。
儘管警車鳴笛示警，要求停車受檢，但該名騎士毫無配合意願，反而猛催油門加速逃逸。更誇張的是，騎士為了擺脫追緝，竟大膽逆向行駛，甚至利用機車的靈活性，繞著分隔島轉圈，公然戲弄執法人員。
由於現場路幅狹窄、彎道幅度大，警車在後方追趕時受限於車體大小，過彎時一度發出急促的煞車聲，仍難以立即攔停改裝機車。騎士在逆向折返的過程中，甚至無視旁還有其他車輛經過，嚴重危害用路人安全。
這起誇張的挑釁警車事件發生在苗栗竹南地區，轄區竹南分局目前正根據影片內容，積極釐清該名騎士的身分與背景，後續將依法究辦，遏止類似危險駕駛行為再次發生。
東森新聞關心您
不良行為，請勿模仿
