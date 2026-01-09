男騎車大學校門前自摔 鼻沾白粉被揪毒駕

警方發現，男子的臉部口鼻處還殘留白色粉末，明顯是吸毒後騎車。（圖／東森新聞）





新北市淡水區一名男子騎車到一半無故自摔，警方到場後發現，他的臉部口鼻處還殘留白色粉末，明顯是吸毒後騎車。警方還查出，這不是男子第一次毒駕，一年前他同樣吸毒開車，還逆向衝撞貨車。

畫面中，貨車準備停等紅燈，將車速慢下來，不過對向一輛自小客車卻無視交通號誌，還逆向衝撞貨車。

員警vs.嫌犯：「他身上有證件嗎？你是車主本人嗎？」

肇事車主似乎神志已經不清，面對員警的詢問，完全無法回答。

員警vs.嫌犯：「你有辦法吹氣嗎？（沒辦法），他現在這狀況沒辦法，看他有沒有癲癇病例，不是癲癇就是吸毒了。」

員警直覺果然準確，這名逆向肇事的男子的確是吸毒後毒駕，而且這已經不是男子第一次毒駕。男子口鼻處白色粉末殘留，6號下午4點左右，員警又遇到這名男子，這次是他騎機車自摔，因為他同樣神志不清、無法對答，在口鼻處更有明顯的「白色粉末」殘留，疑似剛施用完毒品便騎車上路。

警方表示，這名男子從上次開車逆向撞貨車被送醫，時隔一年多，依舊惡性不改，再度因毒駕發生事故，這次甚至吸毒吸到「口鼻沾粉」就大膽上路，最後當街自摔落網。警方依規定製單扣車，並採集尿液檢體送驗，將他依法究辦。

