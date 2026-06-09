男騎車拒檢狂飆 後座吸毒女沿路丟喪屍菸彈

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〔記者王捷／台南報導〕「變喪屍前先攔人！」南警五分局開元派出所昨天清晨近5時許攔查一輛可疑機車，該車拒檢逃逸，後座李姓女子趁機丟棄俗稱喪屍菸彈的依托咪酯。警方成功攔截並尋獲毒品，在訊後將李女依法函送。

開元所警員平時都會注意毒品人口流向，昨天凌晨，李女使用的機車出現在開元所轄區，因此通報線上巡邏網攔查，不過當警方準備攔下機車時，男性駕駛見狀未配合停車，反而加速駛離現場企圖規避執法，員警在後方展開追蹤，目擊後座的李女因神色慌張，將手中的不明物品直接丟棄至路邊。

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所幸當下並沒有車輛與行人，警方順利將逃逸機車攔下，員警折返至李女丟物地點搜索，尋獲被公告列管的新興毒品依托咪酯，李女則表示剛剛有吸菸彈，願意配合警方，此外為釐清男性駕駛是否涉及公共危險罪嫌，警方對其進行檢測，確認該男並未吸毒，排除涉嫌毒駕情事。

警方調查後，將李女依持有毒品罪嫌函送院檢偵辦，警方強調，依托咪酯原為醫療麻醉藥劑，若非法濫用將導致中樞神經受損，引發意識混亂與肢體不協調等宛如喪屍的異常行為，這次警方執法，在當事人吸食變喪屍前先將人攔下，有效防止毒品繼續危害社會治安。

警方呼籲，新興毒品常以電子菸彈等形式流竄，民眾應具備防毒意識，切勿因好奇嘗試不明物質，以免觸法並造成不可逆的身心損傷。警方將持續針對治安熱點強化巡查，嚴打毒品犯罪保障市民安全，並透過社會教育防制毒品蔓延。

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