男騎車被鴨直撲臉 驚恐：幾十公斤衝擊力..傷勢曝光

肇事禽類。（圖／東森新聞）





屏東一名許姓男子日前騎機車外出時，途中突然有一隻禽類自前方飛來，直接撲向他的臉部，許男嚇得立刻低頭閃避，仍感受到強烈撞擊。他事後在社群發文自嘲「這是什麼鳥運氣」。

許男表示，事發地點就在彭厝國小附近，當時那隻禽類撞擊後又往上飛起，隨即重摔落地，而他因反應快、車身也穩，並未因此摔車。他在貼文中笑說，若真的摔車「可能會上新聞」。

超強撞擊力 「肇事」禽類下場曝

許男表示，當下他心想完蛋了，撞擊力道像「幾十公斤砸到頭」，工作結束後仍覺得頭部不適、暈眩，便前往醫院掛急診檢查。院方評估後確認頭部有挫傷，並出現肩頸痠痛等症狀。

廣告 廣告

至於撞上的禽類，後續有相關學者協助檢視，研判較可能是一般家戶飼養的鴨子，而非野生鳥類。據了解，禽類落地後被附近外籍移工帶走。許男則苦中作樂，自嘲「能夠被鳥擊中的機率有多大」，還笑稱「今年公司第一特獎一定是我」。

更多東森新聞報導

新莊警處理糾紛！鳴笛閃燈衝現場 遭婦人擊落畫面曝光

新北男路口大迴轉擊落土城警！目擊騎士看傻眼 畫面曝光

酒測值0.25！ 婦聚餐酒駕 騎士連人帶車遭擊落倒地

