男騎重機載妻 台中和平發生對撞車禍 (圖)

台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 90
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 127
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 36
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 140
陳佩琪爆「市長室300萬真相」被這人用掉 媒體人怒：沒看到錢不算貪？
北院審理京華城等案，24日全案辯論終結，檢方建請法院判處28年6月徒刑，將於明年3月26日宣判。柯妻陳佩琪痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴28.5年？並稱爭議300萬元非柯經手，而是中間人用於台玻辦公室裝潢。對此，媒體人詹凌瑀直言，此說法形同「自證己罪」，根本法學奇蹟「沒看到錢就不算貪」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 100
七旬婦遭推擠摔傷！他搭捷運遭旁人擦撞 雨傘敲牆全車乘客奔逃
台北捷運又傳騷動事件，25日晚間8時33分，1名年約40歲男子搭乘捷運時，疑因恐慌症突然發作，導致他一時情緒激動，不斷對人高聲咆哮，還拿著雨傘敲打玻璃，眾人嚇得趕緊逃離車廂，過程中1名年約70歲老婦不慎摔傷，隨即被送往台大醫院救治，男子則經家屬安撫後返家休養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 53
美警抓到「聖誕老人超速」哭笑不得 要求出示駕照 歡樂互動全都錄
聖誕節前夕，美國俄亥俄州警方取締交通違規時，竟當場攔下一名「聖誕老人」超速。當員警要求車輛靠邊停下後，發現駕駛從帽子、紅衣到白鬍子完整變裝成聖誕老人，而同行的伴侶則打扮成聖誕老婆婆，讓警方當場哭笑不得。員警要求聖誕老人出示駕照，眾人心情大好互相開玩笑，雙方互相祝福聖誕快樂。聖誕老婆婆甚至還給警方一根拐杖糖、一起合影。最終警方沒有開出任何罰單，僅是口頭警告，讓這場交通攔查充滿節慶氣氛。富爾頓郡警長辦公室事後將這段過程上傳至社群平台，幽默寫道：「就算是雪橇，也要遵守速限。」Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 13
年底發錢了！2025年還有10筆錢可領 符合資格者最高可領近10萬
2025年即將結束，在年底前還有10筆錢可拿，根據勞動部勞保局行事曆，從今（25）日到12月31日，勞保局還有10筆款項即將發放，包括勞保年金、國民年金保險喪葬給付等，其中最多錢的是國民年金保險喪葬給付，預計可以領到9萬8805元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
揚言殺更多人！誠品南西店被貼恐嚇紙條 中山警調監視器追查中
台北市1名27歲男子張文，19日在台北車站及誠品南西店發起攻擊行動，最後自己也墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇；25日晚上8時許，民眾前往誠品南西店現場獻花致敬時，瞥見柱子上張貼1張綠色紙條，內容是以英文書寫，張貼者揚言未來幾天將殺害更多的人，轄區中山分局已著手調查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
北捷攻擊案震驚全國 翁達瑞：在悲劇中從「他們」身上看到「台灣的3個正直」
[Newtalk新聞] 台北捷運19日發生震驚全國的隨機殺人事件，造成3名民眾死亡、11人輕重傷，張姓暴徒墜樓身亡。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，這起暴力悲劇讓多個家庭破碎，也讓台灣社會受到極大的驚嚇，不過，他在悲劇中看到「台灣的3個正直」：余家昶的勇敢、凶手父母的負責，還有余媽媽的寬容。 翁達瑞25日發文提及，27歲的張姓凶手，無暴力前科，家庭背景單純，在兩處捷運站犯下這起駭人聽聞的刑案，3位受害者包括家住桃園的余家昶，案發時正要從台北搭車返家，路過現場時發現凶正要點燃汽油彈，奮勇上前用肉身阻止，結果當場殉難。 翁達瑞說，余家昶只是個平凡的通勤者，有家人等著他下班，攻擊發生的當下，他可以走避，獨善其身，但他英勇的站出來，阻止更大的悲劇發生，「余家昶是我在這場悲劇看到的第一個正直！」 「第二個正直：凶手的父母」，翁達瑞直言，看到張姓凶手父母下跪的畫面，「我真希望在場的記者能把他們扶起來」，告訴他們，這是張嫌的個人行為，與父母無關，他們不需要為成年兒子犯下的罪行向社會大眾下跪道歉。 「現場的記者沒人這麼做，但另外一個人把張嫌的父母扶起來了，這個人就是余家昶年邁的媽媽」，翁達瑞指出，張新頭殼 ・ 1 天前 ・ 20
季麟連讓謝龍介「開槍」造勢！周玉蔻氣炸：是有多蠢？台北才發生攻擊案
國民黨24日確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，昨（25）日台南軍系團體舉辦感恩餐會替他拉抬聲勢，國民黨副主席季麟連更親自送上「手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。雖然不是真槍，但季麟連居然在舞台上直接組裝，組好後遞給謝龍介說「開一槍」，謝龍介接到槍枝的當下表情似乎略顯尷尬，不過也將槍舉高響應，雖然事後活動人員也連忙補充說明這把手槍是「吉祥物」，然而資深媒體人周玉蔻就怒批，「是有多蠢三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小英男孩慘況曝！綠能小鮮肉變頹廢大叔 嗆檢「知道我誰嗎」氣場全沒了
有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌收受東煒建設公司賄賂，施壓台電爭取饋電容量，他羈押期今日屆滿，台北地檢署起訴並求刑14年，稍早鄭男被移至法院審理，媒體捕捉他走下囚車畫面，只見鄭男留著一頭頹廢風長髮、全身黑衣、面部用口罩遮蔽，垂頭喪氣步入法院，和被搜索約談時的勝利氣場簡直判若兩人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Honda Motorcycle聖誕騎跡 全台送暖戴著安全帽、騎著二輪，用行動把溫暖送到最需要的地方化身孩子們眼中的聖誕騎士
Honda Motorcycle聖誕騎跡 全台送暖戴著安全帽、騎著二輪，用行動把溫暖送到最需要的地方化身孩子們眼中的聖誕騎士SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《藥師少女的獨語》快閃店12月26日台北登場！3米高貓貓氣偶重磅展出
在高雄駁二首站創下話題高峰、吸引破萬名粉絲朝聖的《藥師少女的獨語》POP-UP SHOP，於 2025 年 12 月 26 日正式移師台北華山 1914 文創園區。台北站將推出宮廷沉浸式展區與多款全新首賣周邊商品，一路展出至 2026 年 4 月 6 日。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 1
余家昶家屬最新聲明曝！他「肉身擋刀」犧牲…盼讓愛、勇氣延續每個角落
北市從事金融業的資深理財專家余家昶，日前因下班，遭遇27歲男子張文在北捷犯隨機殺人，余當下以肉身擋刀，因捨命犧牲，才讓傷害未擴大，他的英雄事蹟，令各界讚揚並紛紛送暖，但余家人認為經濟狀況善可，婉拒相關捐款，今天（26日）再發最新聲明，重申社會各界尚有其他弱勢或需援助，如要表達謝意，可以余家昶名義向其他個人或公益團體為捐款，讓愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
新北割頸案募款達標1424萬 網友勸：快搬家平安生活
新北市校園割頸命案受害家屬獲得社會各界大力支持，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款短短3天就突破千萬元，截至目前已達1424萬元，也引發網友熱議，建議楊父一家可以透過善款搬家，好好生活下去。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
國中生割頸案募款破千萬！ 楊父發聲感謝：把愛傳給更需要的人
教育局原目標為新台幣500萬元，截至12月26日止，已媒合1424萬9611元，達成率285%，專案會持續至31日，結案後將善款交給家屬。不過，市府社會局副局長許秀能表示，後續要核對捐款帳務及開立捐款收據，實際媒合金額須待統計完成後陸續更新。對此，楊爸爸、楊媽媽也發出聲明回應...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
平安夜不平安！邱毅揪罪魁禍首竟是「這人」
[NOWnews今日新聞]前立委邱毅表示，許多人向他反映，平安夜有種很不平安的感覺，他認為是因為綜觀2025年樁樁件件，可見台灣的司法早已淪為政治鬥爭的工具，也成為偽善的假道學，而青鳥黑熊綠蛆橫行，台...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 3