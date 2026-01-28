男騙女進摩鐵性侵 害懷孕墮胎...怕入獄改砸百萬換緩刑

台中一名男子阿偉（化名）遭到指控，他與女網友小美（化名）初次見面時，就將人帶入摩鐵性侵2次。（示意圖／翻攝自unsplash）





台中一名男子阿偉（化名）遭到指控，他與女網友小美（化名）初次見面時，就將人帶入摩鐵性侵2次，還導致小美懷孕墮胎。小美氣得將阿偉告上法院，他卻矢口否認犯行，還說她「身體很誠實」，被法官痛批他毫無悔意。沒想到在二審時，阿偉怕入獄便改口認罪，也承諾以100萬元與被害人達成和解，判決2年有期徒刑，緩刑4年。

假藉優惠誘騙入摩鐵

判決書指出，此起事件發生於2024年5月間，阿偉在交友軟體認識小美後，2人本來相約要去公園喝酒，但阿偉卻以「想喝酒但擔心警方查緝酒駕」、「有旅館優惠券」為由，騙小美跟他一起進入摩鐵。

他們到了房間後，阿偉卻起了歹念，強行對小美性侵。儘管小美在當下哭訴，求阿偉「真的不要這樣」，但阿偉卻無視她的意願，直接霸王硬上弓，並以體型優勢跨坐在小美身上，性侵得逞。

小美嚇得趕緊傳訊息給同住室友，更直呼「我覺得很噁」、「回去要洗10遍澡」、「真的很噁心欸」、「越想越頭痛」，讓她十分崩潰。小美的室友在得知消息後，也趕緊幫她叫計程車，逃離阿偉的恐怖魔爪。

受害人懷孕墮胎 他竟辯：身體很誠實

更令人心碎的是，小美在受創後發現懷孕，最終不得不選擇墮胎，身心創傷難以撫平。然而，阿偉在法庭上態度極其傲慢，非但否認強暴惡行，還狡辯稱小美「身體很誠實」，荒唐言論引發公憤。台中地院認為他毫無悔意，依強制性交罪為由，判阿偉3年有期徒刑。

怕坐牢砸百萬止損 二審認罪獲緩刑4年

後阿偉因為怕入獄服刑，因此改口認罪，還提出願意以100萬元賠償金，與被害人達成調解成立。考量阿偉已積極彌補過錯，台中高分院改判阿偉有期徒刑2年、緩刑4年。法官也要求他要接受2場法治教育並付保護管束，全案可上訴。

